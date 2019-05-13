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13 травня 2019, понеділок, 09:44 25
Транспорт 2019-05-13T13:00:03+03:00
Українські Новини
Аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання в 50,9 млн гривень

Аудит на "Укрзалізниці" виявив розкрадання в 50,9 млн гривень

Аудит акціонерного товариства "Укрзалізниця" виявив розкрадання в розмірі 50,9 млн гривень керівництвом виробничого підрозділу "Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський" філії "Пасажирська компанія" компанії в Києві.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

"Колишнє керівництво виробничого підрозділу "Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський" філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" приховало 50,9 млн гривень, нараховані премії, одноразові заохочення та матеріальна допомога окремим працівникам", - сказано в повідомленні.

Згідно йому, розкрадання були виявлені департаментом внутрішнього аудиту і контролю "Укрзалізниці" за результатами позапланової перевірки підрозділу за ініціативою керівництва компанії.

Матеріали перевірки передані в правоохоронные органи.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток на 78%, або на 89,9 млн гривень, до 203,9 млн гривень порівняно з 2017 роком.

ПАТ "Укрзалізниця" розпочало свою господарську діяльність 1 грудня 2015 року, а 31 жовтня 2018 року Кабінет Міністрів вирішив змінити форму власності публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на приватне акціонерне товариство.

До складу "Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

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