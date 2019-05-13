Легковик протаранив тролейбус з пасажирами в Києві

У Києві на Голосіївському проспекті сталася ДТП за участю автомобіля Honda і тролейбуса з пасажирами. Легковик на швидкості влетів у громадський транспорт. Постраждалих немає, повідомляє "Інформатор".

ДТП сталася близько 20:30.

За даними водія Honda, він рухався Голосіївським проспектом на швидкості 70 кілометрів на годину. Правоохоронці підтвердили, що чоловік за кермом легковика знаходився в тверезому стані. В автомобілі спрацювали подушки безпеки, що і врятувало водія від травм.

Машина заїхала передньою частиною під тролейбус. Через це у автомобіля зім'ятий перед, а також відпали номерні знаки. Серед пасажирів тролейбуса теж немає постраждалих.

На місці події працював наряд патрульної поліції і карета швидкої допомоги. Деталі та причини аварії встановлюють правоохоронці.

ДТП на Голосіївському проспекті. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 рух на Голосіївському проспекті було заблоковано через провал асфальту.