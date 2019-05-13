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13 травня 2019, понеділок, 06:57 20 Прес-реліз
Спорт 2019-05-13T09:30:02+03:00
Українські Новини
Футбольний турнір серед школярів пам'яті Валерія Лобановського стає дедалі масовим, - Костюченко

Футбольний турнір серед школярів пам'яті Валерія Лобановського стає дедалі масовим, - Костюченко

"В столиці України пройшов традиційний футбольний турнір серед шкільних команд на призи Героя України, знаменитого киянина, футболіста і тренера зі світовим ім’ям Валерія Лобановського. Ці змагання стали з минулого року щорічними і в них бере участь все більша кількість команд". Про це в коментарі Українськими Новинам повідомив перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

За словами футбольного чиновника, даними змаганнями спільно з Національною футбольною спілкою опікуються і місцеві фізкультурно-оздоровчі організації. А мета змагань – прищепити дітям і підліткам бажання до активного відпочинку, спорту і найулюбленішої в світі гри – футболу.

Як поінформували редакцію в ФФУ, минулими вихідними в Києві відбулося урочисте закриття змагань фінальної частини турніру.

За підсумками матчів, які проходили з 15 квітня по 11 травня і в яких узяли участь представники вісьми столичних шкіл, були виявлені переможці змагань. Почесне третє місце дісталося школі № 130, яка перемогла гравців зі школи № 37 із рахунком 4:1. У вирішальній грі з таким самим рахунком команда школи № 319, на базі якої відкрився новий футбольний майданчик зі штучним покриттям, перемогла команду школи № 110. Цікаво, що тріумфатором турніру стала команда зі школи, в якій навчався Валерій Лобановський і яка носить його ім'я.

"Для Федерації футболу України вже стало обов’язком і доброю традицією організовувати і підтримувати різноманітні профільні заходи на честь славетних вітчизняних гравців. Є Кубки Лобановського і Баннікова серед збірних команд, є турніри на честь Гусина, Баля. З’явилися гарні дитячі змагання на призи Бєланова. І ФФУ буде і надалі пропагувати серед дітлахів і молоді подібні турніри, які пропагуватимуть знаних вітчизняних гравців і тренерів серед підростаючого покоління", - резюмував у вітальному зверненні до учасників змагань Вадим Костюченко.

Після урочистого закриття турніру почесні гості відвідали музей, розташований у кабінеті фізики школи № 319 і присвячений найвидатнішому її учню, Валерію Лобановському. Віднині окреме місце в музеї займатиме футболка національної збірної України з автографами її гравців, яку презентувала Федерація футболу України.

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