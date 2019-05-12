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12 травня 2019, неділя, 21:22 14
Економіка 2019-05-12T22:30:02+03:00
Українські Новини
Українці стали набирати більше кредитів

Українці стали набирати більше кредитів

Гроші. Фото: Телеграф
Гроші. Фото: Телеграф

Кредитування фізичних осіб в Україні продовжило рости в першому кварталі. Так, воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.

Про це повідомила прес-служба Національного банку, передають Українські Новини.

"Як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше. При цьому масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився до 29,2%", - сказано в повідомленні.

"НБУ зберігає незмінними очікування щодо зростання чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% рік до року в 2019 році. Беручи до уваги таке зростання портфеля, Нацбанк проведе оцінювання пов'язаних з цим ризиків", - пише прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році закон про відновлення кредитування вступив в силу.

НБУ пом'якшив вимоги до кредитних посередників банків.

До цього Порошенко схвалив створення кредитного реєстру НБУ.

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