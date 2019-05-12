Українці стали набирати більше кредитів

Кредитування фізичних осіб в Україні продовжило рости в першому кварталі. Так, воно зросло на 5,8% за квартал і на 34,4% рік до року.

Про це повідомила прес-служба Національного банку, передають Українські Новини.

"Як і раніше, приватні банки кредитували населення найактивніше. При цьому масштаб доларизації роздрібних кредитів знизився до 29,2%", - сказано в повідомленні.

"НБУ зберігає незмінними очікування щодо зростання чистого гривневого кредитування фізичних осіб на рівні понад 30% рік до року в 2019 році. Беручи до уваги таке зростання портфеля, Нацбанк проведе оцінювання пов'язаних з цим ризиків", - пише прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році закон про відновлення кредитування вступив в силу.

НБУ пом'якшив вимоги до кредитних посередників банків.

До цього Порошенко схвалив створення кредитного реєстру НБУ.