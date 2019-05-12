Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові

У Харкові Ленінський районний суд обрав для двох неповнолітніх, підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 24-річному чоловікові, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передають Українські Новини.

За словами правоохоронців, це сталося наприкінці березня біля Привокзальної площі.

"Двоє хлопців 16 та 17 років посварилися з перехожим. За словами підозрюваних, конфлікт виник через те, що чоловік нібито запропонував їм придбати наркотичні засоби. Під час сварки підлітки накинулися на опонента. Вони били жертву ногами по різним частинам тіла і завдали кілька ударів порожньою пляшкою по голові. Побиття зловмисники знімали на телефон", - сказано в повідомленні.

Від отриманих травм потерпілий втратив свідомість, а підозрювані зникли з місця події.

Під час затримання в мобільному телефоні одного з хлопців виявили відео жорстоких побоїв.

Згідно санкції статті (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України), підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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