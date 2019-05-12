підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові
12 травня 2019, неділя, 20:53 25
Події 2019-05-12T22:15:02+03:00
Українські Новини
Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові

Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові

У Харкові Ленінський районний суд обрав для двох неповнолітніх, підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 24-річному чоловікові, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передають Українські Новини.

За словами правоохоронців, це сталося наприкінці березня біля Привокзальної площі.

"Двоє хлопців 16 та 17 років посварилися з перехожим. За словами підозрюваних, конфлікт виник через те, що чоловік нібито запропонував їм придбати наркотичні засоби. Під час сварки підлітки накинулися на опонента. Вони били жертву ногами по різним частинам тіла і завдали кілька ударів порожньою пляшкою по голові. Побиття зловмисники знімали на телефон", - сказано в повідомленні.

Від отриманих травм потерпілий втратив свідомість, а підозрювані зникли з місця події.

Під час затримання в мобільному телефоні одного з хлопців виявили відео жорстоких побоїв.

Згідно санкції статті (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України), підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, в Житомирі підлітки жорстоко побили дівчину і виклали відео в інтернет.

Раніше в центрі Києва натовп підлітків жорстоко побив чоловіка.

У Києві підлітки побили чоловіка біля метро "Палац спорту".

Більше новин про: Харків побиття підлітками арешт підлітків

Архів
Новини
Лукашенко вимагає, щоб Росія виплатила компенсацію за брудну нафту 22:28
На противагу "Безсмертному полку" у Києві влаштували акцію "Безсмертний Грут" 21:52
Українці стали набирати більше кредитів 21:22
Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові 20:53
У квітні в Україні подешевшали яйця та фрукти 20:21
більше новин
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Затоплені Позняки. Фото: dtp.kiev
У Києві потужна злива затопила дороги і перехід метро 17:20
Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук 13:23
більше новин
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
Почесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом/ukr.embassy.italy
Україна відкрила консульство на Сардинії 18:22
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok