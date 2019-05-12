Підлітків, які побили перехожого і зняли це на телефон, заарештували в Харкові

У Харкові Ленінський районний суд обрав для двох неповнолітніх, підозрюваних у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 24-річному чоловікові, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.\r\nПро це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області, передають Українські Новини.\r\nЗа словами правоохоронців, це сталося наприкінці березня біля Привокзальної площі.\r\n"Двоє хлопців 16 та 17 років посварилися з перехожим. За словами підозрюваних, конфлікт виник через те, що чоловік нібито запропонував їм придбати наркотичні засоби. Під час сварки підлітки накинулися на опонента. Вони били жертву ногами по різним частинам тіла і завдали кілька ударів порожньою пляшкою по голові. Побиття зловмисники знімали на телефон", - сказано в повідомленні.\r\nВід отриманих травм потерпілий втратив свідомість, а підозрювані зникли з місця події.\r\nПід час затримання в мобільному телефоні одного з хлопців виявили відео жорстоких побоїв.\r\nЗгідно санкції статті (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України), підозрюваним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Житомирі підлітки жорстоко побили дівчину і виклали відео в інтернет. \r\nРаніше в центрі Києва натовп підлітків жорстоко побив чоловіка.\r\nУ Києві підлітки побили чоловіка біля метро "Палац спорту".