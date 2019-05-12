Українці в Росії закликали Порошенка скасувати нагородження орденом "прокремлівського" діяча

Нагородження "голови ради Об'єднання Українців Росії" Василя Думи орденом "За заслуги" I ступеня закликала скасувати Українська громада Росії. Про це повідомляє УП.

Так, повідомляється, що громада звернулася до Президента Петра Порошенка з закликом скасувати нагородження. У зверненні від імені Українського товариства Росії ( "Українського Конгресу") відзначається, що українці Росії обурені рішенням нагородити Думу, помилково зазначеного в указі від 4 травня як "голови ради Об'єднання Українців Росії та Федеральної національної культурної автономії" Українці Росії ", громадянина Російської Федерації".

Підписанти звернення нагадали, що згадані в указі українські федеральні організації в РФ були" грубо ліквідовані російською владою ще в 2011-2012 роках". У тексті говориться, що в 2004-2011 роках Дума був членом Ради Федерації РФ від Костромської області. У ті ж часи він був "делегований" російською владою на громадську роботу в федеральні українські організації Об'єднання українців Росії (ОУР) і Федеральну національно-культурну автономію "Українці Росії" (ФНКАУР). Сенатора обрали головою Ради ОУР та ФНКАУР.

"Надалі спроби Думи пристебнути українське громадський рух в Росії до офіційної політики Кремля викликали опір в українських організаціях, і в 2009 році Рада ОУР звільнила Думу з посади. На цьому громадська діяльність Думи в діаспорі закінчилася", - відзначають українці Росії.

Підписанти відзначили, що це ім'я додатково стало "токсичним" після публікації доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера про розслідування російського втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

"Зокрема дочка В. Думи Мирослава Дума (в доповіді - Mira Duma), яка знайома з Іванкою Трамп, передавала їй і Дональда Трампа запрошення на Петербурзький економічний форум ", - йдеться в тексті.

"Ми не можемо знайти ні пояснень, ні підстав для прийнятого Вами рішення. жодного аргументу, щоб зрозуміти такі дії державного рівня. Ваш указ є плювком в очі українству Росії і повною дискредитацією безпосередньо Вашої роботи, українського уряду і МЗС на території Української діаспори", - стверджують автори звернення.

Також підписанти вимагали вибачень перед усіма активістами української діаспори в Росії і закликають до негайної відміни положення указу про нагородження Думи. Документ підписав, зокрема, відомий громадський діяч української діаспори Росії, заступник голови товариства "Українці Москви", член Ради директорів Світового Конгресу Українців Валерій Семененко, який був одним із засновників і співголовою Об'єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії "Українці Росії" , а також представники ряду українських організацій в РФ.

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