Начальник Генштабу Муженко заявляє про злам своєї сторінки на Facebook

Начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко заявляє про злом своєї сторінки в соціальній мережі Facebook.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"В черговий раз моя сторінка була зламана і поширена публікація провокаційного політичного змісту", - написав він.

За його словами, військові не втручаються в політичні процеси в країні.

Станом на 13:30 неділі яка-небудь інформація провокаційного характеру на сторінці Муженка відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві хакери зламали комп'ютерну систему в торговому центрі і показали нацистську свастику.

Раніше хакери зламали близько 50 млн акаунтів в Facebook.