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12 травня 2019, неділя, 14:24 31
Силові структури 2019-05-12T15:45:01+03:00
Українські Новини
Начальник Генштабу Муженко заявляє про злам своєї сторінки на Facebook

Начальник Генштабу Муженко заявляє про злам своєї сторінки на Facebook

Віктор Муженко
Віктор Муженко

Начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко заявляє про злом своєї сторінки в соціальній мережі Facebook.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"В черговий раз моя сторінка була зламана і поширена публікація провокаційного політичного змісту", - написав він.

За його словами, військові не втручаються в політичні процеси в країні.

Станом на 13:30 неділі яка-небудь інформація провокаційного характеру на сторінці Муженка відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві хакери зламали комп'ютерну систему в торговому центрі і показали нацистську свастику.

Раніше хакери зламали близько 50 млн акаунтів в Facebook.

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