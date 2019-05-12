Начальник Генштабу Муженко заявляє про злам своєї сторінки на Facebook

Начальник Генерального штабу Збройних сил Віктор Муженко заявляє про злом своєї сторінки в соціальній мережі Facebook.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.\r\n"В черговий раз моя сторінка була зламана і поширена публікація провокаційного політичного змісту", - написав він.\r\nЗа його словами, військові не втручаються в політичні процеси в країні.\r\nСтаном на 13:30 неділі яка-небудь інформація провокаційного характеру на сторінці Муженка відсутня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві хакери зламали комп'ютерну систему в торговому центрі і показали нацистську свастику.\r\nРаніше хакери зламали близько 50 млн акаунтів в Facebook.