Новинський привітав українок з православним жіночим святом.

"Сьогодні, і весь наступний тиждень ми святкуємо православний жіночий свято – пам'ять Святих Жон-мироносиць", написав на своїй сторінці в Фейсбук глава фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

"У давнину наші благочестиві предки в ці дні вітали своїх матерів, дружин, сестер і дочок. Роль жінки завжди була особливою. Через жінку було явлено таїнство Богорождения. Через жінку Господь дав з'явитися і кожному з нас на світло. Саме жінки традиційно є берегинями сімейного вогнища. І саме Жінок-мироносиць Господь першим відкрив таємницю Свого Воскресіння. І вже Святі супутниці Христа повідомили цю благу звістку апостолам і всьому людству. Бог дав жінці дар вірити і мислити серцем. Тому саме жінці деколи легше серцем зрозуміти те, що чоловікові складно зрозуміти раціонально, розумом. Жінки більш сердечны, милостиві, миролюбні".

"Саме за ці якості Жінок-мироносиць першим і відкрив Господь Свою таємницю Воскресіння, обравши їх посудиною Свого благовістя. А ще тому, що тільки вони залишилися вірні йому до кінця, коли навіть апостоли в страху розбіглися, і були з ним і на Хресній дорозі, і на Голгофі, і нічого не боячись прийшли до гробу, щоб помазати тіло його", - вважає Новинський.

Він також зазначає, що слова міро і світ близькі за звучанням, і з часом слово "Мироносиці" набуло нового значення - ті, хто несуть світ, ті, хто стверджують світ. І як в ті дні, так і зараз наші православні сестри у Христі є для всіх своїх рідних і близьких втіхою і підтримкою, радістю та спокоєм. "Нехай Господь і Матір Божа зміцнюють вас і дарують все необхідне вам і вашим близьким. Нехай ваші серця наповняться радістю, а у ваших домівках оселяться любов, здоров'я і благополуччя! Несіть мир і милосердя, кохайте і будьте коханими!".

В цей день і всю наступну тиждень Православна церква згадує святих жінок — свідків страждань, смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Жінок-мироносиць першим з'явився воскреслий Ісус. Від них відбулося пасхальне привітання "Христос воскрес!". Дружини-мироносиці в ніч Воскресіння Христового поспішали до гробу Господнього з миром в руках, щоб за східним звичаєм возлить запашні аромати на Тіло Спасителя. Слово мироносиці означає "носять міро". Це ті жінки, які в ніч Воскресіння Христового поспішали до гробу Господнього з миром в руках, щоб за східним звичаєм возлить запашні аромати на бездиханне Тіло свого Божественного Вчителя. У той час як багато учні Христа розбіглися, побоюючись гонінь, і сиділи за закритими дверима "страху заради іудейського", ці жінки подолали страх перед загрожують їм небезпеками і спонукувані любов'ю до Ісуса вирушили до його гробу, навіть незважаючи на те, що вхід туди був завалений каменем, і юдейські начальники виставили варту. У православній церкві цей день відзначається як свято всіх жінок-християнок.