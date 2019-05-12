підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
12 травня 2019, неділя, 13:11 7
Силові структури 2019-05-12T13:31:24+03:00
Українські Новини
У Донецькій області вилучили велику партію кодеїнових наркотиків

У Донецькій області вилучили велику партію кодеїнових наркотиків

Співробітники Національної поліції вилучили 60 тис. доз таких препаратів на 350 тис. гривень у Донецькій області.Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Донецькій області, передають Українські Новини.

"Вилучено майже 60 тис. доз таких препаратів вартістю 350 тис. гривень за цінами "чорного ринку". Наркотики реалізовували без рецепта лікаря.Співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції Донецькій області спільно з обласною прокуратурою задокументували безрецептурний відпуск лікарських препаратів, що містять кодеїн і прекурсор псевдоефедрин", - йдеться у ньому.
Згідно з повідомленням, в рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів, психотропних речовин) проведена серія обшуків в 6 аптеках міста Покровська.
Поліцейські виявили та вилучили понад 4 тис. блістерів і 336 флаконів наркомістких ліків, що становить майже 60 тис. доз.Також вилучено грошові кошти, отримані від незаконної реалізації нарковмісних лікарських засобів на суму 25 тис. гривень.
Вилучене направлено на дослідження. Слідчо-розшукові дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до наркоторгівлі.

Як повідомляли Українські Новини, в порту в Одеській області кокаїну знайшли більш ніж на $1 млн.

Також в Харківській області у чоловіка знайшли екстазі і кокаїн на 2,5 млн грн.

Тим часом до берегів Чорного моря в Румунії прибило 130 кг чистого кокаїну.

Більше новин про: Наркотики Наркобізнес

Архів
Новини
Новинський привітав українок з православним жіночим святом 13:28
У Донецькій області вилучили велику партію кодеїнових наркотиків 13:11
Чоловік загинув і жінка госпіталізована від удару блискавки у Львівській області 12:52
Бойовики зосереджують танки, гармати і ЗРК у лінії розмежування 12:38
Пакт про боротьбу з пластиковим сміттям підписали 187 країн 12:04
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
"Опозиційний блок" заявив, що провів урочисті акції до Дня перемоги всією Україною 13:33
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова 10:52
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Суд відмовився забороняти Парубію підписувати закон про мову 12:22
Зливові атмосферні фронти відступлять, але повернуться з Заходу: прогноз погоди на тиждень 13:30 Карта
Зеленський обговорив з послом Китаю розвиток відносин між країнами 15:07
В'ятрович назвав обіцянку Кернеса щодо повернення проспекту Жукова незаконною і пригрозив йому в'язницею 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok