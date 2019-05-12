У Донецькій області вилучили велику партію кодеїнових наркотиків

Співробітники Національної поліції вилучили 60 тис. доз таких препаратів на 350 тис. гривень у Донецькій області.Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Донецькій області, передають Українські Новини.

"Вилучено майже 60 тис. доз таких препаратів вартістю 350 тис. гривень за цінами "чорного ринку". Наркотики реалізовували без рецепта лікаря.Співробітники управління протидії наркозлочинності та слідчі поліції Донецькій області спільно з обласною прокуратурою задокументували безрецептурний відпуск лікарських препаратів, що містять кодеїн і прекурсор псевдоефедрин", - йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, в рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (збут наркотичних засобів, психотропних речовин) проведена серія обшуків в 6 аптеках міста Покровська.

Поліцейські виявили та вилучили понад 4 тис. блістерів і 336 флаконів наркомістких ліків, що становить майже 60 тис. доз.Також вилучено грошові кошти, отримані від незаконної реалізації нарковмісних лікарських засобів на суму 25 тис. гривень.

Вилучене направлено на дослідження. Слідчо-розшукові дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до наркоторгівлі.

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