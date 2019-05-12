Бойовики зосереджують танки, гармати і ЗРК у лінії розмежування

Збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють стійке небажання дотримуватися "мінські домовленості". Фото: facebook.com/ato

Збройні формування Російської Федерації в черговий раз демонструють стійке небажання дотримуватися "мінські домовленості". Фото: facebook.com/ato

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики зосереджують заборонене "Мінськими домовленостями" озброєння поблизу лінії розмежування.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць і зенітні ракетні комплекси в місцях, розташованих із порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання. Окупанти продовжують систематично порушувати режим припинення вогню", - сказано в ньому.

За даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 4 травня на основі даних повітряного спостереження виявлено наявність 14 реактивних систем залпового вогню на так званому "полігоні" поряд із населеним пунктом Міусинськом.

Також представниками місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене на лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання в окупованих районах.

Виявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць і 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітних ракетних комплексів на полігоні поблизу Міусинська і 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик.

Крім того, 7 травня на полігоні неподалік від населеного пункту Покровка на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.

Українська сторона СЦКК зазначає, що збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватися "Мінських домовленостей", відверте нехтування взятих на себе зобов'язань у рамках Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння на всій лінії розмежування сторін.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції Операції об'єднаних сил (ООС) 11 травня, 2 військовослужбовців отримали поранення.