Бойовики зосереджують танки, гармати і ЗРК у лінії розмежування

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що бойовики зосереджують заборонене "Мінськими домовленостями" озброєння поблизу лінії розмежування.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації зосереджують десятки одиниць танків, гаубиць і зенітні ракетні комплекси в місцях, розташованих із порушенням ліній відведення та постійних місць зберігання. Окупанти продовжують систематично порушувати режим припинення вогню", - сказано в ньому.\r\nЗа даними звіту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 4 травня на основі даних повітряного спостереження виявлено наявність 14 реактивних систем залпового вогню на так званому "полігоні" поряд із населеним пунктом Міусинськом.\r\nТакож представниками місії ОБСЄ виявлено озброєння, розміщене на лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання в окупованих районах.\r\nВиявлено наявність 12 танків на полігоні неподалік від населеного пункту Шимшинівка, 12 танків, 7 самохідних гаубиць і 13 буксируваних гаубиць, а також 3 зенітних ракетних комплексів на полігоні поблизу Міусинська і 24 танки на полігоні біля населеного пункту Круглик.\r\nКрім того, 7 травня на полігоні неподалік від населеного пункту Покровка на схід від Донецька місія зафіксувала щонайменше 5 танків T-72.\r\nУкраїнська сторона СЦКК зазначає, що збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватися "Мінських домовленостей", відверте нехтування взятих на себе зобов'язань у рамках Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння на всій лінії розмежування сторін.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 11 раз обстріляли позиції Операції об'єднаних сил (ООС) 11 травня, 2 військовослужбовців отримали поранення.