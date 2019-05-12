У Зеленського не хочуть вплутуватися в конфлікт з справою Байдена, - ЗМІ

Володимир Зеленський побоюється, що його можуть втягнути в американський внутрішньополітичний конфлікт.Про це повідомляє американське видання The Washington Post з посиланням на власні джерела, передає "Страна".

В оточенні новообраного президента України бояться, що Білий дім буде вимагати у Києва провести розслідування проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

Хантер Байден входив до наглядової ради газодобувної компанії "Буризма" екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Після Майдану на цю компанію завели кримінальну справу, однак Байден тут же втрутився і вимагав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна (так заявляв сам Шокін). Змінив його на посту Юрій Луценко справи проти фірми Злочевського і сина Байдена закрив.

Ця історія, на думку Білого дому, повинна кинути тінь на головного кандидата від Демократичної партії США на виборах 2020 року. Джо Байден використовував службове становище і грубо втрутився в справи України, лобіюючи економічні інтереси своєї сім'ї.

Видання стверджує, що радники Зеленського розглядають інтерес Білого дому до цього розслідування як "внутрішнє справу США". І не хочуть, щоб воно відволікало нового президента від інших справ.

У той же час, реальна мотивація може бути зовсім іншою. В самому Білому домі багатьох соратників Зе вважають ворогами Дональда Трампа - в ході американських виборів 2016 року вони відкрито підтримували Хілларі Клінтон.

Тому розкрутка "справи Байдена", який курирував Україну від особи демократів, для них може бути невигідною - вона здатна розкрити "агентуру" Демпартії в Україні. Тим більше, що Вашингтон посилено проштовхує і друге "українська справа" - за втручання Києва в американські вибори 2016 року.

Так, вчора адвокат президента США Руді Джуліані заявив, що скасував візит в Київ після того, як дізнався, що в оточенні Зеленського є Сергій Лещенко - нардеп, який ініціював злив компромату на голову передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Як повідомив виданню джерело в лобістських колах США, у Трампа таким чином поставили своєрідний ультиматум. Рівень представництва Америки на інавгурації Зеленського буде залежати від того, наскільки новий президент прислухається до порад щодо очищення свого оточення від причетних до "Украинагейту" людей і інших "пташенят Сороса".

У той же час, депутат Лещенко заперечує, що адвокат Трампа Джуліані не приїхав в Україну через нього.