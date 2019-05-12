Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова

Сьогодні, 12 травня, о 4:30 підпалили автомобіль головного редактора телеканалу ТВі та сайту Володимира Єгорова. Відео події він виклав на своїй сторінці в Facebook. Зараз на місці події працюють слідчі, передає Нubs.\r\n"Сьогодні о 4-30 ранку мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю", – написав у пості Володимир.\r\nЗа його інформацією, пожежники приїхали оперативно і загасили вогонь, однак машина відновленню не підлягає.\r\nЗараз на місці події працюють слідчі. Попередньо правоохоронці причиною загоряння машини називають підпал. За словами сусідів, перед загорянням машини вони чули хлопок.\r\n\r\nНСЖУ заявили, що причинами падіння України в індексі свободи слова стали агресія до журналістів, безкарність і переслідування розслідувачів.\r\nРаніше Томіленко розповів в ОБСЄ, як в Україні атакують журналістів.