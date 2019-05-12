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12 травня 2019, неділя, 10:52 336
Події 2019-05-12T10:57:40+03:00
Українські Новини
Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова

Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова

Сьогодні, 12 травня, о 4:30 підпалили автомобіль головного редактора телеканалу ТВі та сайту Володимира Єгорова. Відео події він виклав на своїй сторінці в Facebook. Зараз на місці події працюють слідчі, передає Нubs.

"Сьогодні о 4-30 ранку мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю", – написав у пості Володимир.

За його інформацією, пожежники приїхали оперативно і загасили вогонь, однак машина відновленню не підлягає.

Зараз на місці події працюють слідчі. Попередньо правоохоронці причиною загоряння машини називають підпал. За словами сусідів, перед загорянням машини вони чули хлопок.

НСЖУ заявили, що причинами падіння України в індексі свободи слова стали агресія до журналістів, безкарність і переслідування розслідувачів.

Раніше Томіленко розповів в ОБСЄ, як в Україні атакують журналістів.
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