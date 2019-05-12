Вночі спалили автомобіль головного редактора ТВі Володимира Єгорова

Сьогодні, 12 травня, о 4:30 підпалили автомобіль головного редактора телеканалу ТВі та сайту Володимира Єгорова. Відео події він виклав на своїй сторінці в Facebook. Зараз на місці події працюють слідчі, передає Нubs.

"Сьогодні о 4-30 ранку мою машину підпалили. Я пов'язую це з професійною діяльністю", – написав у пості Володимир.

За його інформацією, пожежники приїхали оперативно і загасили вогонь, однак машина відновленню не підлягає.

Зараз на місці події працюють слідчі. Попередньо правоохоронці причиною загоряння машини називають підпал. За словами сусідів, перед загорянням машини вони чули хлопок.

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