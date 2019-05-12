За два роки "безвіза" ним скористалися більше 2 мільйонів українців

11 травня виповнюється два роки з дня, коли вирішили скасувати візи для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Європейського Союзу та Шенгенської зони. З тих пір більше двох мільйонів українців скористалися безвизом, повідомляє представництво України при ЄС у Facebook.\r\nУточнюється, що заробив безвізовий режим через місяць – 11 червня.\r\nУкраїнці більше 33 млн разів їздили в країни ЄС і Шенгенської зони.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна має безвізовий режим з 86 країнами і спрощений - з 54.\r\nТакож для українців за два роки можуть ввести "безвіз" ще мінімум 20 країн.Тим часом в ЄС схвалили зміни візового кодексу: безвіз в Європу подорожчає на 20 євро.