За два роки "безвіза" ним скористалися більше 2 мільйонів українців

11 травня виповнюється два роки з дня, коли вирішили скасувати візи для короткострокових поїздок громадян України в 30 країн Європейського Союзу та Шенгенської зони. З тих пір більше двох мільйонів українців скористалися безвизом, повідомляє представництво України при ЄС у Facebook.

Уточнюється, що заробив безвізовий режим через місяць – 11 червня.

Українці більше 33 млн разів їздили в країни ЄС і Шенгенської зони.

Як повідомляли Українські Новини, Україна має безвізовий режим з 86 країнами і спрощений - з 54.

Також для українців за два роки можуть ввести "безвіз" ще мінімум 20 країн.Тим часом в ЄС схвалили зміни візового кодексу: безвіз в Європу подорожчає на 20 євро.