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12 травня 2019, неділя, 09:23 55
Силові структури 2019-05-12T09:35:36+03:00
Українські Новини
На дорогах України з'явиться більше радарів, замеряющих швидкість авто

На дорогах України з'явиться більше радарів, замеряющих швидкість авто

З 13 травня збільшиться кількість радари TruCam, які фіксують швидкість автомобілів на дорогах. Про це заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"До 75 тим, які вже працюють, додаємо ще 25 - на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості", - зазначив він.

За його словами, у місцях вимірювання швидкості будуть стояти попереджувальні знаки і службові автомобілі поліції з включеними проблисковими маячками.

"Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета - не притягнути до відповідальності як можна більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість", - сказав Білошицький.

Нагадаємо, в Україні запрацювали нові радари TruCam: карта.

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