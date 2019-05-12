На дорогах України з'явиться більше радарів, замеряющих швидкість авто

З 13 травня збільшиться кількість радари TruCam, які фіксують швидкість автомобілів на дорогах. Про це заявив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.\r\n"До 75 тим, які вже працюють, додаємо ще 25 - на ділянках з підвищеною аварійністю, причиною якої є переважно саме перевищення дозволеної швидкості", - зазначив він.\r\nЗа його словами, у місцях вимірювання швидкості будуть стояти попереджувальні знаки і службові автомобілі поліції з включеними проблисковими маячками.\r\n"Все максимально відкрито і з максимальним попередженням, адже наша мета - не притягнути до відповідальності як можна більше, а попередити правопорушення, знизити швидкість", - сказав Білошицький.\r\nНагадаємо, в Україні запрацювали нові радари TruCam: карта.