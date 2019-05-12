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12 травня 2019, неділя, 08:57 45
Фінанси світу 2019-05-12T10:45:02+03:00
Українські Новини
На Кубі ввели обмеження на купівлю їжі та засобів гігієни

На Кубі ввели обмеження на купівлю їжі та засобів гігієни

Влада Куби вводять в країні обмеження на купівлю деяких харчових продуктів і засобів гігієни в зв'язку з фінансовою кризою. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кубинці зможуть купувати тільки фіксована кількість таких продуктів, як курка, рис, яйця, квасоля, ковбаса, мило, миючі засоби і зубна паста.

Уряд, оприлюднивши прийдешні обмеження, закликав людей зберігати спокій.

Кубинські власті вважають, що в кризі на острові і дефіцит поставок продукції винні США, які посилили торгове ембарго проти країни. А економісти бачать причину проблеми в слабкості власного виробництва Куби і залежно від Венесуели, яка теж перебуває під американськими санкціями.

Як повідомляли Українські Новини, Куба збирається відмовитися від побудови комунізму.

Раніше США вирішили вислати 15 кубинських дипломатів через загадкові акустичні атаки.

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