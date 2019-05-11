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11 травня 2019, субота, 23:11 9
Суспільство 2019-05-12T00:30:01+03:00
Українські Новини
У підприємця на трасі вкрали двох індиків за 3 тис. гривень з іграшковим пістолетом

У підприємця на трасі вкрали двох індиків за 3 тис. гривень з іграшковим пістолетом

Пограбування з іграшковим пістолетом у Києві.
Пограбування з іграшковим пістолетом у Києві.

В суботу, 11 травня, невідомі особи, погрожуючи зброєю, забрали дві тушки індички на суму 3000 гривень. Розбійний напад чоловіки скоїли на трасі Київ-Одеса, коли заявник розвантажував товар для продажу.

Як повідомляє Нацполіція України, вже через кілька хвилин оперативники зупинили машину, на яку надійшла орієнтування.

Під час огляду автомобіля співробітники поліції виявили та вилучили в якості речових доказів дві тушки індички і предмет, схожий на зброю.

Як з'ясувалося, автомат, яким нападники погрожували, виявився іграшковим.

 

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