У підприємця на трасі вкрали двох індиків за 3 тис. гривень з іграшковим пістолетом

В суботу, 11 травня, невідомі особи, погрожуючи зброєю, забрали дві тушки індички на суму 3000 гривень. Розбійний напад чоловіки скоїли на трасі Київ-Одеса, коли заявник розвантажував товар для продажу.\r\nЯк повідомляє Нацполіція України, вже через кілька хвилин оперативники зупинили машину, на яку надійшла орієнтування.\r\nПід час огляду автомобіля співробітники поліції виявили та вилучили в якості речових доказів дві тушки індички і предмет, схожий на зброю.\r\nЯк з'ясувалося, автомат, яким нападники погрожували, виявився іграшковим.\r\n\r\n\r\n