Самоскид насмерть збив дитину на велосипеді в Херсоні

У суботу, 11 травня, у Херсоні самоскид КАМАЗ, завантажений піском, насмерть збив дитину на вулиці Ракетній.\r\nЯк повідомляє Херсон Типовий, пригода сталася на під'їзній дорозі в приватному секторі на околиці Херсона в Північному мікрорайоні. На місці трагедії працювали два екіпажі патрульної поліції. Поліцейські попередньо встановили, що 52-річний водій автомобіля "КАМАЗ" здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.\r\nВнаслідок ДТП 11-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці події.\r\nПопередня причина ДТП — раптовий виїзд велосипедиста на перехрестя.\r\n\r\nПопередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами".\r\nДитина загинула під самоскидом. Фото: Херсон Типовий\r\nЗараз поліція з'ясовує обставини події. Призначено проведення всіх необхідних експертиз для встановлення причини ДТП.