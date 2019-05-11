Самоскид насмерть збив дитину на велосипеді в Херсоні

У суботу, 11 травня, у Херсоні самоскид КАМАЗ, завантажений піском, насмерть збив дитину на вулиці Ракетній.

Як повідомляє Херсон Типовий, пригода сталася на під'їзній дорозі в приватному секторі на околиці Херсона в Північному мікрорайоні. На місці трагедії працювали два екіпажі патрульної поліції. Поліцейські попередньо встановили, що 52-річний водій автомобіля "КАМАЗ" здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.

Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці події.

Попередня причина ДТП — раптовий виїзд велосипедиста на перехрестя.

Попередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Дитина загинула під самоскидом. Фото: Херсон Типовий

Зараз поліція з'ясовує обставини події. Призначено проведення всіх необхідних експертиз для встановлення причини ДТП.