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11 травня 2019, субота, 22:34 11
Події 2019-05-11T22:42:42+03:00
Українські Новини
Самоскид насмерть збив дитину на велосипеді в Херсоні

Самоскид насмерть збив дитину на велосипеді в Херсоні

Дитина загинула під самоскидом.
Дитина загинула під самоскидом.

У суботу, 11 травня, у Херсоні самоскид КАМАЗ, завантажений піском, насмерть збив дитину на вулиці Ракетній.

Як повідомляє Херсон Типовий, пригода сталася на під'їзній дорозі в приватному секторі на околиці Херсона в Північному мікрорайоні. На місці трагедії працювали два екіпажі патрульної поліції. Поліцейські попередньо встановили, що 52-річний водій автомобіля "КАМАЗ" здійснив наїзд на неповнолітнього велосипедиста.

Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик від отриманих травм помер на місці події.

Попередня причина ДТП — раптовий виїзд велосипедиста на перехрестя.

Попередня правова кваліфікація події — ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Дитина загинула під самоскидом. Фото: Херсон ТиповийДитина загинула під самоскидом. Фото: Херсон Типовий

Зараз поліція з'ясовує обставини події. Призначено проведення всіх необхідних експертиз для встановлення причини ДТП.

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