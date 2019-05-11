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11 травня 2019, субота, 21:38 332
Політика 2019-05-11T22:15:02+03:00
Українські Новини
Олексій Філатов звільнився з Адміністрації Президента

Олексій Філатов звільнився з Адміністрації Президента

Олексій Філатов, заступник глави Адміністрації Президента, який відповідав за юридичні питання, звільнився з посади. Указ про звільнення Філатова опубліковано на сайті Президента.

Філатов прийшов в АП в липні 2014 року. До цього займався адвокатською практикою і працював у юридичній фірмі "Василь Кісіль і партнери", був відомий як судовий юрист.

В Адміністрації Президента Філатов очолював Раду з судової реформи, яка займалася підготовкою законопроектів для реформи у сфері правосуддя. Найбільш відомими результатами роботи Філатова стали прийняті парламентом зміни в Конституцію України, нове процесуальне законодавство і закони про судоустрій, які дали можливість сформувати новий склад Верховного Суду на конкурсній основі.

7 травня Петро Порошенко призначив 75 суддів, які перемогли у другому конкурсі відбору у Верховний Суд. Перший конкурс, в результаті якого були призначені 115 суддів, відбувся в 2017 році.

Також в рамках реформи за участю іноземних експертів сформований Антикорупційний суд, який 7 травня обрав голову і повинен приступити до роботи 5 вересня.

Зміни частково торкнулися апеляційних судів та судів першої інстанції. Судову реформу неодноразово критикували активісти та представники суддівського корпусу. У той же час, згідно з опитуванням, проведеним USAID в 2018 році, понад 70% юристів підтримують реформу системи правосуддя в Україні.

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