З початку року з "аліментників" стягнули майже два мільярди гривень

В Україні з початку 2019 року з неплатників аліментів стягнули понад 1,8 млрд гривень.

Про це повідомила прес-служба Мін'юсту з посиланням на заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко.

"З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів, що на 598 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Тоді було стягнуто 1,2 млрд грн", - зазначила Глущенко.

За словами чиновниці, всього державні виконавці захистили економічні права понад 356 тис. українських дітей з початку цього року, з них понад 50 тис. дітей Дніпропетровської області, понад 24 тис. - Донецької, майже 23 тис. - Запорізької та Київської областей.

"Загалом маємо динаміку збільшення стягнень аліментів майже на половину в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, тому можна з упевненістю сказати, що закони діють", - додала Глущенко.

В Мін'юсті підрахували, що з початку дії закону, тобто з 6 лютого 2018 року, на користь дітей стягнуто 6,2 млрд гривень аліментів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство соціальної політики ініціює заборону на надання житлових субсидій тим домогосподарствам, члени яких мають заборгованість по виплаті аліментів.

Також безробітних "аліментників" будуть працевлаштовувати, у разі відмови - примусово.