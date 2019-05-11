підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
11 травня 2019, субота, 21:00 7
Фінанси 2019-05-11T21:04:30+03:00
Українські Новини
З початку року з "аліментників" стягнули майже два мільярди гривень

З початку року з "аліментників" стягнули майже два мільярди гривень

Аліменти. Фото: brakirazvod.org.ua
Аліменти. Фото: brakirazvod.org.ua

В Україні з початку 2019 року з неплатників аліментів стягнули понад 1,8 млрд гривень.

Про це повідомила прес-служба Мін'юсту з посиланням на заступника міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлани Глущенко.

"З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів, що на 598 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Тоді було стягнуто 1,2 млрд грн", - зазначила Глущенко.

За словами чиновниці, всього державні виконавці захистили економічні права понад 356 тис. українських дітей з початку цього року, з них понад 50 тис. дітей Дніпропетровської області, понад 24 тис. - Донецької, майже 23 тис. - Запорізької та Київської областей.

"Загалом маємо динаміку збільшення стягнень аліментів майже на половину в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, тому можна з упевненістю сказати, що закони діють", - додала Глущенко.

В Мін'юсті підрахували, що з початку дії закону, тобто з 6 лютого 2018 року, на користь дітей стягнуто 6,2 млрд гривень аліментів.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство соціальної політики ініціює заборону на надання житлових субсидій тим домогосподарствам, члени яких мають заборгованість по виплаті аліментів.

Також безробітних "аліментників" будуть працевлаштовувати, у разі відмови - примусово.

Більше новин про: мінюст Аліменти Заборгованість

Архів
Новини
З початку року з "аліментників" стягнули майже два мільярди гривень 21:00
Динамо - Зоря 1:1 Фото: Твіттер. Динамо — Зоря
"Динамо" зіграло внічию з "Зорею" у Прем'єр-лізі: відео голів 20:30
Бойовиків на Донбасі зобов'язали отримати російський паспорт, але обмежили в'їзд в РФ, - розвідка 20:03
Пам'ятник засновникам Києва. Фото: facebook.сом/kievtypical
З пам'ятника засновникам Києва відбили шматок міді 19:41
На початку травня на заправках ціни на бензин і дизпаливо зросли 19:22
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
СБУ фактично підтвердила, що компромат на Продана фальшивка, - Сазонов 10:34
Порошенко відповів Зеленському, як йому складно передавати владу: Україна - не номер в єгипетському готелі 20:45
Україна позбудеться міжнародної фіндопомоги, якщо вчасно не запустить ринок електроенергії, - ЗМІ 12:57
Після процедури банкрутства ДМК знову буде стабільно працювати, - Тарута 10:38
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Інформація про можливу участь Трампа в інавгурації закрита, - штаб Зеленського 12:06
Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу 12:16
Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури 11:58
Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко 12:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok