Україна відкрила консульство на Сардинії

Україна відкрила почесне консульство в Кальярі (Сардинія, Італія).\r\nПро це йдеться у повідомленні посольства України в Італії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"10 травня 2019 відбулася урочиста інавгурація Почесного консульства України в місті Кальярі. У заході взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол України в Італії Євген Перелигін, керівник депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Італією Сергій Алексєєв, представники місцевої влади та української громади", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, Україну на Сардинії буде представляти досвідчений і енергійний почесний консул Ентоні Гранде, що буде сприяти посиленню міжрегіонального діалогу, розвитку економічного і культурного співробітництва та захисту прав української громади італійського острова.\r\n\r\n\r\n\r\nПочесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом\/ukr.embassy.italy\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 30 березня Україна відкрила консульство в Катовіце на півдні Польщі.\r\nРаніше Україна відкрила консульство в турецькій Анталії, а також генконсульство в канадському Едмонтоні.