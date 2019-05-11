Україна відкрила консульство на Сардинії

Україна відкрила почесне консульство в Кальярі (Сардинія, Італія).

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Італії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"10 травня 2019 відбулася урочиста інавгурація Почесного консульства України в місті Кальярі. У заході взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол України в Італії Євген Перелигін, керівник депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Італією Сергій Алексєєв, представники місцевої влади та української громади", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, Україну на Сардинії буде представляти досвідчений і енергійний почесний консул Ентоні Гранде, що буде сприяти посиленню міжрегіонального діалогу, розвитку економічного і культурного співробітництва та захисту прав української громади італійського острова.

Почесне консульство України в Кальярі. Фото: facebook.сом/ukr.embassy.italy

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Україна відкрила консульство в Катовіце на півдні Польщі.

Раніше Україна відкрила консульство в турецькій Анталії, а також генконсульство в канадському Едмонтоні.