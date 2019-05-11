Автогаз дорожчає 11-й тиждень поспіль

З 2 по 11 травня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 0,30% з 13,50 до 13,54 гривень за літр, продовжуючи підвищуватися 11-й тиждень поспіль.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,73% з 13,31 гривень\/літр.\r\nНайвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 2-11 травня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 11 травня\r\nСередня ціна на 2 травня\r\n11 травня в % до 2 травня\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n13,54\r\n13,50\r\n100,30\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, автогаз і дизпаливо можуть подорожчати: економісти спрогнозували цінову турбулентність.\r\nТакож "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ на 1-2 гривні\/літр у зв'язку із забороною уряду Росії на експорт нафти і нафтопродуктів на територію України з 1 червня.\r\nКрім того, аналітики Morgan Stanley прогнозують стрімке падіння гривні в 2019.\r\nДо цього ціни на автогаз знижувалися 15 тижнів поспіль і досягли рівня літа 2017.