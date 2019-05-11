Автогаз дорожчає 11-й тиждень поспіль

З 2 по 11 травня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 0,30% з 13,50 до 13,54 гривень за літр, продовжуючи підвищуватися 11-й тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,73% з 13,31 гривень/літр.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 2-11 травня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 11 травня Середня ціна на 2 травня 11 травня в % до 2 травня СПБТ 13,54 13,50 100,30

Як повідомляли Українські Новини, автогаз і дизпаливо можуть подорожчати: економісти спрогнозували цінову турбулентність.

Також "Консалтингова група А-95" прогнозує зростання цін на дизельне паливо та скраплений газ на 1-2 гривні/літр у зв'язку із забороною уряду Росії на експорт нафти і нафтопродуктів на територію України з 1 червня.

Крім того, аналітики Morgan Stanley прогнозують стрімке падіння гривні в 2019.

До цього ціни на автогаз знижувалися 15 тижнів поспіль і досягли рівня літа 2017.