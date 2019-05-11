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11 травня 2019, субота, 16:17 24
Європа 2019-05-11T17:45:01+03:00
Українські Новини
У Норвегії вперше за останні 200 років жінка померла від сказу

У Норвегії вперше за останні 200 років жінка померла від сказу

Біргітт Каллестад. Фото: bbc.com
Біргітт Каллестад. Фото: bbc.com

Норвезька жінка померла після зараження сказом від бездомного щеня на Філіппінах.

24-річна Біргітт Каллестад була у відпустці з друзями, коли вони знайшли цуценя на вулиці, йдеться в заяві її сім'ї, повідомляє BBC.

Вважається, що цуценя заразило її, коли вкусило після того, як вони забрали його на свій курорт.

Невдовзі після повернення в Норвегію вона захворіла і померла в лікарні, де вона працювала.

Це перша пов'язана зі сказом смерть у Норвегії за більш ніж 200 років.

Її сім'я сказала, що жінка "маленькі подряпини" від укусів продезинфікувала, але більше не зверталася за медичною допомогою.

Повернувшись до Норвегії, вона кілька разів відвідувала відділення невідкладної допомоги лікарні, але лікарі не змогли вчасно діагностувати її хворобу.

"Наша дорога Біргітта любила тварин", - сказала її сім'я. "Ми боїмося, що це станеться з тими, у кого гаряче серце, як у неї".

Сказ піддається лікуванню, але, якщо його не лікувати, він може спричинити небезпечну для життя інфекцію мозку і нервової системи у людей.

Хвороба вбиває тисячі людей щороку, в основному в Азії та Африці, де вона поширена.

Вакцини від сказу не є обов'язковими згідно з норвезьким законодавством, але Норвезький інститут громадського здоров'я рекомендує їх для певних типів відвідувань країн, включаючи Філіппіни.

Нагадаємо, в лютому в Київській області у кішки знайшли сказ, три села на карантині.

Крім того, в Запорізькій області хвора на сказ вовчиця покусала 3 осіб.

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