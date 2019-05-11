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11 травня 2019, субота, 13:23 326
Економіка 2019-05-11T14:30:02+03:00
Українські Новини
Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук

Політики використовують купівлю ДТЕК двох обленрего в політичних цілях, - Корольчук

Політики використовують тему придбання компанією ДТЕК "Київобленерго" і "Одесаобленерго" для заперечення політичного резонансу. Про це енергоексперт Юрій Корольчук заявив ефірі каналу Newsone.

За словами експерта, дана угода жодним чином не впливає на ринкову конкуренцію та лише знижує вплив російських компаній на енергоринку. Тому дивною є позиція низки політиків, які, критикуючи Ахметова, фактично підтримують росіян. 

"ДТЕК купив компанії  Київобленерго і Одесаобленерго у російської компанії ВС-енерджи. Ця компанія далі залишається великим гравцем на ринку України. Тому такий поступовий вихід з ринку російських компаній, їм тяжко об'єктивно працювати на ринку України. Тому що конфлікт триває України і Росії, він не вирішений, він перетягується в економічну площину. Тому в будь-якому випадку рано чи пізно вони все одно виходили би з ринку".

При цьому, на думку Корольчука, заяви низки політиків про нібито посилення монополії на ринку, є виключно політичними заявами, адже навіть після завершення угоди російська група VS Enengy буде все ще володіти більшою кількістю обленерго ніж ДТЕК. 

"До речі, з боку політичних різних і структур, і сил, і представників відразу лунали думки, що посилення монополії. Але знову-таки нагадаю цифру, яку я сказав: у компанії ВС-енерджи залишається ще 10 компаній обленерго, а у компанії ДТЕК разом з цими двома, Київобленерго і Одесаобленерго, всього-на-всього 5 компаній. Тому говорити про монополізацію – я вбачаю більше політичні аспекти, тому що є зацікавленість і політиків отримати певний резонанс", - зазначив він. 

Нагадаємо, АМКУ засіданні 25 квітня дав дозвіл компанії ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго" і 16,77% АТ "Одесаобленерго".

Законом України "Про ринок електроенергії" операторам системи розподілу електроенергії (ВСР), які ЗАТ "Київобленерго" і АТ "Одесаобленерго", заборонено здійснювати діяльність з постачання електричної енергії.

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