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11 травня 2019, субота, 13:11 204
Суспільство 2019-05-11T14:30:03+03:00
Українські Новини
Володимир Кличко названий "Інноватором року" в Німеччині

Володимир Кличко названий "Інноватором року" в Німеччині

Володимир Кличко. Фото: focus.de
Володимир Кличко. Фото: focus.de

Легенду світового боксу, екс-чемпіона світу Володимира Кличка, який сьогодні є успішним підприємцем, нагородили престижною премією і званням "Інноватор року-2019" на щорічній церемонії, яка днями відбулася в Дюссельдорфі, Німеччина, повідомляє сайт мера Києва.

Почесну нагороду у номінації “Німецька економіка” Кличко отримав за розробку власної іноваційної програми F.A.C.E. The Challenge, яку вже декілька років викладає керівникам вищої ланки та топ-менеджерам у провідному Університеті Санкт-Галлену, Швейцарія. “Я схвильований, адже ще ніколи не отримував нагороду як інноватор! Ця премія ще раз свідчить, що моя життєва філософія реагування на виклики та мій метод F.A.C.E. The Challenge добре працюють”, - зазначив Володимир Кличко в короткому відео, що опублікував в Twitter.

Безцінний багаторічний досвід, який Володимир Кличко отримав у професійному спорті, допоміг йому створити власну стратегію управління викликами F.A.C.E. The Challenge. Стратегія описує, як реагувати на професійні та особистісні проблеми шляхом проактивних змін у свідомості та поведінці в умовах дедалі динамічнішого та складнішого світу.

“Ми з командою “Klitschko Ventures” надаємо інструменти, як перетворити життєві проблеми у виклики, у переломні життєві зміни. Ми - рушійна сила!” - - наголосив Володимир Кличко. 

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