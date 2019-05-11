Через глобальне потепління вимирають британські жаби, - вчені

Зміни клімату негативно впливають на життя жаб у британських ставках, свідчать вчені, пише "BBC Україна".\r\nВід підвищення температури води вони починають хворіти, що може призвести до зникнення цілих популяцій у найближчі 50 років.\r\nВірус поширюється дуже швидко і загрожує стати фатальним для ропухи звичайної, яка мешкає у садових ставках і сільській місцевості.\r\nЗемноводні виявились найбільш уразливими до глобальних кліматичних змін.\r\nЧотири з 10 видів жаб опинилися на межі зникнення через хвороби, втрату ареалу проживання і зміну клімату.\r\nДослідження надає "вагомі докази" того, що коливання клімату викликають хвороби у тварин, що мешкають в дикій природі, а також сприяють розповсюдженню вірусу у Великій Британії.\r\n"Зміна клімату не є чимось ефемерним. Це відбувається тут і зараз. І неможливо передбачити, як це вплине на природу в наших власних садах, у Великій Британії", - каже один з авторів дослідження.\r\nДослідники зосередились на вивченні так званого ранавірусу (ranavirus) - інфекційного захворювання, що викликає масову загибель жаб за короткий проміжок часу. Вони виявили, що це пов'язано зі змінами температури.\r\nВчені прогнозують: якщо викиди парникових газів в атмосферу не будуть контролюватися, в наступні кілька десятиліть слід очікувати значних спалахів і поширення хвороби.\r\nСьогодні від вірусу потерпають лише жаби Англії, однак кліматичні зміни можуть призвести до того, що хвороба охопить все Об'єднане Королівство.\r\nДослідники стверджують: якщо навесні хвороба вразить пуголовків, цілі популяції можуть зникнути "майже за одну ніч".\r\nПрофесор Трентон Гарнер у Зоологічному товаристві Лондона вважає, що ситуацію можна пом'якшити, але лише тимчасово.\r\n"Доки не будуть вирішені глобальні екологічні проблеми, стан наших рептилій буде лише погіршуватись", - пояснив він.\r\nВчені вважають, що жаби зможуть боротися з інфекцією, якщо в ставках штучно охолоджувати воду: робити їх глибшими, обсаджувати деревами й кущами.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в 2016 році до озера Синевир заборонили їздити через шлюбний сезон у жаб. Раніше європейські жаби-повитухи стали жертвою епідемії.\r\nТакож в Арктиці прокидаються небезпечні віруси та бактерії через глобальне потепління.