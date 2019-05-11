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11 травня 2019, субота, 08:05 7
Події 2019-05-11T08:18:42+03:00
Українські Новини
Патрульна машина врізалася в BMW на мосту в Києві: троє чоловіків у лікарні

Патрульна машина врізалася в BMW на мосту в Києві: троє чоловіків у лікарні

11 травня на з'їзді з Повітрофлотського мосту в Києві сталося лобове зіткнення двох автомобілів. Поліцейськмй Toyota Prius і BMW не поділили віадук і на повному ходу врізалися лоб в лоб, повідомляє "Інформатор".

Постраждали двоє патрульних і водій BMW.

00:40 автомобіль BMW спускався з Повітрофлотського мосту на проспект Перемоги. Назустріч йому їхав поліцейський автомобіль з увімкненими проблисковими маячками. Попередньо, піднімаючись на міст Toyota Prius патрульних виїхав за межі своєї смуги і скоїв лобове зіткнення. Від удару травми отримали всі учасники ДТП.

Медики госпіталізували двох патрульних. Один чоловік отримав травми голови, а у його напарника підозра на перелом ноги. Також отримав травми ніг і чоловік, який їхав за кермом BMW. Трьох учасників аварії забрали в лікарню. На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу, причини зіткнення з'ясовуються.

ДТП на Повітрофлотському мосту.ДТП на Повітрофлотському мосту.

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