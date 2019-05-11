У неділю в центрі Києва перекриють рух через марафон

Київська міська державна адміністрація заборонила рух усіх видів транспорту в центрі від Національного спортивного комплексу "Олімпійський" до станції метро Шулявська через "Київський Євро Марафон" 12 травня з 08:00 до 15:30

Про це йдеться в повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"12 травня о 9:00 в столиці стартує "ІV Київський Євро Марафон" ("ІV Kyiv Euro Marathon"). Проведення спортивної події підтримано розпорядженням КМДА №747. Документом передбачено заборону руху всіх видів транспортних засобів із 08:00 до 15:30 12 травня маршрутом забігу", - сказано в ньому.

Рух транспорту буде заборонено за наступним маршрутом марафону: старт від вулиці Великої Васильківської, 55 (територія НСК "Олімпійський") - вулиця Саксаганського - площа Перемоги - проспект Перемоги (непарна сторона) до перетину з провулком Польовим - розворот (проспект Перемоги, 45) - проспект Перемоги - площа Перемоги - вулиця Саксаганського - вулиця Велика Васильківська - розворот на перехресті з вулицею Джона Маккейна (колишня вулиця Івана Кудрі) - вулиця Велика Васильківська - вулиця Жилянська - фініш на вулиці Великій Васильківській, 55 (територія НСК "Олімпійський").

Зазначається, що в марафоні візьмуть участь понад 3 тис. учасників із різних країн світу.

Для учасників підготували дистанції в 6 км, 12 км, напівмарафон, марафон, командну марафонську естафету і дитячі забіги.

Згідно з повідомленням, марафон проходить за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та посольств держав - членів ЄС.

Як повідомляли Українські Новини, рух Південним мостом Києва обмежено на місяць.

Тим часом стала відома схема об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту.