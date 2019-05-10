Військовослужбовці Нацгвардії випробували гранатомет PSRL-1, отриманий з США

Гранатомет PSRL-1, отриманий Україною із США, був протестований військовослужбовцями Національної гвардії. Про це йдеться в повідомленні Національної гвардії в Facebook.

Так, повідомляється, що американський гранатомет має переваги перед ручним гранатометом РПГ-7. PSRL-1 вражає броньовану техніку, зміцнення і живу силу противника одним пострілом гранати - калібру 40 мм.

Також наголошується, що зараз Нацгвардія має на озброєнні партію 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва Сполучених Штатів. Крім того, вже розроблена програма навчання особового складу та методика експлуатації ручного гранатомета PSRL-1.

Як повідомляли Українські Новини, у Генштабі визнали недостачу укомплектованості військовою технікою та озброєнням.

Раніше Пентагон виділив для України та інших країн більше $300 млн на виробництво Javelin.