підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
10 травня 2019, пʼятниця, 23:00 11
Силові структури 2019-05-11T00:00:02+03:00
Українські Новини
Військовослужбовці Нацгвардії випробували гранатомет PSRL-1, отриманий з США

Військовослужбовці Нацгвардії випробували гранатомет PSRL-1, отриманий з США

Гранатомет PSRL-1, отриманий Україною із США, був протестований військовослужбовцями Національної гвардії. Про це йдеться в повідомленні Національної гвардії в Facebook.

Так, повідомляється, що американський гранатомет має переваги перед ручним гранатометом РПГ-7. PSRL-1 вражає броньовану техніку, зміцнення і живу силу противника одним пострілом гранати - калібру 40 мм.

Також наголошується, що зараз Нацгвардія має на озброєнні партію 40-мм ручних протитанкових гранатометів RSRL-1 виробництва Сполучених Штатів. Крім того, вже розроблена програма навчання особового складу та методика експлуатації ручного гранатомета PSRL-1.

Як повідомляли Українські Новини, у  Генштабі визнали недостачу укомплектованості військовою технікою та озброєнням.

Раніше Пентагон виділив для України та інших країн більше $300 млн на виробництво Javelin.

Більше новин про: Гранатомет військова техніка Нацгвардія

Архів
Новини
У неділю в центрі Києва перекриють рух через марафон 00:00
Кравчук порадив Зеленському "змінити всю владу" 23:45
У Луганській області затримали причетну до бойовиків "ЛДНР" жінку 23:25
Порошенка повторно допитали у справі Євромайдану 23:04 Доповнено
Випробування гранатомета, отриманого від США. Фото: Нацгвардія/Facebook
Військовослужбовці Нацгвардії випробували гранатомет PSRL-1, отриманий з США 23:00
більше новин
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
СБУ фактично підтвердила, що компромат на Продана фальшивка, - Сазонов 10:34
більше новин
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ 14:30
Інформація про можливу участь Трампа в інавгурації закрита, - штаб Зеленського 12:06
Ситник відмовився від усного допиту і запропонував альтернативу 12:16
Ситник прийшов на допит до Генпрокуратури 11:58
Ситник не заплатив велику суму за відпочинок у закладі на Рівненщині, - Луценко 12:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok