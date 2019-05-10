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10 травня 2019, пʼятниця, 22:40 131
Судова влада 2019-07-15T04:07:49+03:00
Українські Новини
Екс-поліцейського підозрюють у шахрайському заволодінні квартирами 62-річного вченого-фізика

Екс-поліцейського підозрюють у шахрайському заволодінні квартирами 62-річного вченого-фізика

Прокуратура повідомила про підозру колишньому поліцейському в причетності до шахрайського заволодіння 2 квартирами вченого-фізика в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

Згідно йому, правоохоронці у лютому 2019 року затримали та повідомили про підозру шахраєві, який викрав документи на дві квартири 62-річного професора фізико-математичних наук в Печерському районі столиці.

В подальшому шахрай заволодів зазначеної нерухомістю, завдавши збитків на суму 3,35 млн гривень.

Наразі шахрай утримується в СІЗО.

У травні прокуратура встановила причетність до шахрайства колишнього співробітника поліції, який на момент скоєння злочину перебував на службі в органах Національної поліції.

Прокуратура вручила колишньому поліцейському повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

В даний час правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Як повідомляли Українські Новини, екс-начальник Нацполіції купив дев'ять квартир на відмиті від продажу баз даних МВС гроші.

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