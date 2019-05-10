У ГПУ заявили, що Порошенко повторно допитали у справі Майдану

Сьогодні, 10 травня, відбувся допит Президента Петра Порошенка у справі розстрілів на Майдані. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

Так, Горбатюк повідомив, що домовленість про допит була прийнята напередодні.

"Як мені повідомили, вже допитують слідчі. Можливо, вже і закінчили допитувати президента", — розповів Горбатюк.

Горбатюк уточнив, що слідчі вперше допитали Порошенка ще в листопаді 2016 року, однак Президент не підписав протокол, зазначивши, що має іншу зустріч і підпише наступного дня.

Як повідомляли Українські Новини, з'явилося відео, як Порошенко допомагає виносити поранених під час розстрілів Євромайдану.

Тим часом, місія ООН закликає Україну виділити більше грошей для розслідування злочинів проти Євромайдану.