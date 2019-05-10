У ГПУ заявили, що Порошенко повторно допитали у справі Майдану

Сьогодні, 10 травня, відбувся допит Президента Петра Порошенка у справі розстрілів на Майдані. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.\r\nТак, Горбатюк повідомив, що домовленість про допит була прийнята напередодні.\r\n"Як мені повідомили, вже допитують слідчі. Можливо, вже і закінчили допитувати президента", — розповів Горбатюк.\r\nГорбатюк уточнив, що слідчі вперше допитали Порошенка ще в листопаді 2016 року, однак Президент не підписав протокол, зазначивши, що має іншу зустріч і підпише наступного дня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з'явилося відео, як Порошенко допомагає виносити поранених під час розстрілів Євромайдану.\r\nТим часом, місія ООН закликає Україну виділити більше грошей для розслідування злочинів проти Євромайдану.