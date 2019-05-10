Відео дня: до 5 річниці арешту Сенцова по Україні прокотилися акції протесту на підтримку політв'язнів

Сьогодні, 10 травня, в день 5 річниці арешту Олега Сенцова до 14 посольств принесли листа від політв'язнів.

Про це повідомили на сторінці Save Oleg Sentsov в Facebook, повідомляють Українські Новини.

Повідомляється, що таким чином активісти нагадали країнам-членам Ради Європи, що будь-який діалог з Путіним треба починати з питання звільнення Олега Сенцова і всіх заручників Кремля, які незаконно утримуються за гратами в Росії і на окупованих українських територіях.

У той же час у Києві відбулася ще одна акція під назвою "Садіть квіти, а не людей".

"Садіть квіти, а не людей! Під таким гаслом сьогодні, в 5-ту річницю арешту кінорежисера і письменника Олега Сенцова, відбулася акція в Києві", - сказано в повідомленні.

Участь у події взяли актори Римма Зюбіна та Ахтем, філософи, члени Українського ПЕН Вахтанг Кебуладзе та Ігор Козловський, а також музикант Андрій Хливнюк.

Учасники акції висадили в Хрещатому парку садові канни.

В той же час в Одесі біля Генерального консульства Російської федерації пройшов мітинг на підтримку Олега Сенцова, кримської четвірки та інших 98-ми українців – заручників Кремля.

Одесити, активісти та гості міста зібралися разом, щоб показати свою небайдужість до ситуації і висловити протест.

Як повідомляли Українські Новини, на "Берлінале-2019" влаштували флешмоб з вимогою звільнити Сенцова та інших політв'язнів.

Тим часом Сенцов закінчив роман і не збирається припиняти громадську діяльність.

Сенцов написав листа російській газеті, що не збирається здаватися.