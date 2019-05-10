УПЦ КП і УАПЦ поки не перебувають у процесі ліквідації як юрособи

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) поки не перебувають у процесі ліквідації як юридичні особи.\r\nПро це свідчать дані єдиного реєстру юридичних осіб.\r\nВідповідно до реєстру, юрособа "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату» не перебуває у стані ліквідації.\r\nВона існує в організаційно-правовій формі релігійної організації та її керівником вказано Патріарха Філарета - Михайла Денисенка.\r\nТакож не перебуває у процесі ліквідації юрособа "Патріархія Української автокефальної православної церкви", керівником якої є Микола Малетич (митрополит Макарій).\r\n9 травня в інтерв'ю телеканалу 1+1 Філарет заявив, що Київський патріархат все ще існує.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі митрополит Переяславський і Білоцерківський, перший постійний член Священного синоду УПЦ (КП) Єпіфаній був обраний предстоятелем нової об'єднаної церкви - ПЦУ, митрополитом Київським і всієї України.\r\nТаким чином, всі ієрархи УПЦ КП, УАПЦ і кілька ієрархів УПЦ МП утворили ПЦУ, що мало потягти за собою ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ.\r\n6 січня у Стамбулі Єпіфаній отримав із рук Вселенського патріарха Варфоломія томос про автокефалію ПЦУ, причому саме створення об'єднаної церкви, очолюваної митрополитом, було одним із головних умов надання томосу.