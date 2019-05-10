УПЦ КП і УАПЦ поки не перебувають у процесі ліквідації як юрособи

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) і Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) поки не перебувають у процесі ліквідації як юридичні особи.

Про це свідчать дані єдиного реєстру юридичних осіб.

Відповідно до реєстру, юрособа "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату» не перебуває у стані ліквідації.

Вона існує в організаційно-правовій формі релігійної організації та її керівником вказано Патріарха Філарета - Михайла Денисенка.

Також не перебуває у процесі ліквідації юрособа "Патріархія Української автокефальної православної церкви", керівником якої є Микола Малетич (митрополит Макарій).

9 травня в інтерв'ю телеканалу 1+1 Філарет заявив, що Київський патріархат все ще існує.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі митрополит Переяславський і Білоцерківський, перший постійний член Священного синоду УПЦ (КП) Єпіфаній був обраний предстоятелем нової об'єднаної церкви - ПЦУ, митрополитом Київським і всієї України.

Таким чином, всі ієрархи УПЦ КП, УАПЦ і кілька ієрархів УПЦ МП утворили ПЦУ, що мало потягти за собою ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ.

6 січня у Стамбулі Єпіфаній отримав із рук Вселенського патріарха Варфоломія томос про автокефалію ПЦУ, причому саме створення об'єднаної церкви, очолюваної митрополитом, було одним із головних умов надання томосу.