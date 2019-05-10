Архітектор Петрук назвав "нісенітницею" заяву швейцарців про нібито крадіжку Миргородським проекту пішохідно-велосипедного моста

Опозиційний архітектор та автор альтернативної розв'язки на Шулявці Віктор Петрук встав на захист Андрія Миргородського, автора проекту пішохідно-велосипедного моста біля Володимирської гірки в Києві.

Про це заявив архітектор на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, що кілька днів тому представник швейцарського архітектурного бюро Leuppi & Schafroth Architekten заявив про те, що ідею мосту запропонувала саме ця компанія під час архітектурного конкурсу 2013 року. На що автор проекту мосту біля Володимирської гірки Андрій Миргородський пред'явив переконливі докази того, що його проект був готовий і публічно представлений ще в 2012 році.

"Андрій Миргородський мені навіть не друг. Але я не можу стриматися, щоб не сказати, що історія з краденим у швейцарців проектом мосту – абсолютна нісенітниця! І я не можу тут погодитися ні з ким з друзів, які перепостили публікацію проекту "Наші гроші", – написав архітектор.

За його словами, не потрібно бути фахівцем, щоб розібратися в цьому питанні, адже досить просто переглянути всі наявні у відкритому доступі документи.

"Достатньо поглянути на візуалізації мосту Миргородського за 2012 рік та конкурсну пропозицію №159951 від швейцарців. Проект Миргородського передбачає прямі прольоти, а злам траси мосту відбувається за зигзагоподібного розміщення опор. А проект Leuppi & Schafroth Architekten – S-подібний проліт. Проект Миргородського передбачає змінну ширину полотна, з облаштуванням оглядових майданчиків на розширеннях. Проект Leuppi & Schafroth Architekten – постійну ширину моста. При цьому сам міст вузький, а його єдина функція – транзит між Володимирською гіркою та Хрещатим парком", – підкреслив Віктор Петрук.

Експерт іронічно зазначив, що ці 2 проекту схожі, як фігурка ягуара на капоті Jaguar XK140 і фігурка оленя на капоті ГАЗ-21.

"Особисто мені архітектурне та інженерне рішення мосту Leuppi & Schafroth Architekten дуже не подобалися ще на етапі конкурсу. Я щиро дивувався, як воно увійшло до числа переможців. Єдина його фішка – та S-подібна естакада, яка, всупереч логіці та здоровому інженерному змісту, ірраціональну форму в плані, внаслідок чого балка прольоту під навантаженням працює не лише на вигин (як в мосту Миргородського або будь-якому іншому), але й на поперечне кручення, що дуже негативно відбилося б на вартості конструкцій", – пояснив архітектор.

Підводячи підсумок, Віктор Петрук написав, що проект мосту Миргородського з точки зору трасування, естетики та інженерії – "практично бездоганний".