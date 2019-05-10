Підозри Гонтаревій, Стеценку, Ложкіну, Філатову є політманіпуляціями, – екс-заступник генпрокурора Баганець

Колишній заступник генерального прокурора України, колишній адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець заявив, що на вивчення "справи Курченка" новою групою прокурорів може знадобитися багато місяців, тому внаслідок політичних маніпуляцій воно фактично відкладено на невизначений термін.

Про це повідомило інтернет-видання "Цензор.нет".

"Сумно те, що за всі роки існування органів прокуратури, як за радянських часів, так і в незалежній Україні, такий вакханалії та такого безладу, як на сьогоднішній день, ніколи не було. Закон чітко говорить про те, що слідчий заочно з прокурором може винести підозру особі, щодо якої зібрано достатньо доказів. Повинні бути вагомі докази, які можуть свідчити про те, що ця людина могла скоїти злочин. Були такі достатні докази у того ж прокурора Кулика? Я не знаю, я не бачив матеріалів кримінального провадження, з ними не знайомився. Єдине, у мене у самого з'явилися підозри, чому такі процесуальні рішення щодо оточення Порошенка з'явилися буквально напередодні голосування в другому турі? Чи немає тут політичних маніпуляцій?" - стверджує Баганець.

На думку колишнього заступника генпрокурора, ані Валерія Гонтарева, ні інші особи, яким намагався висунути підозри прокурор Кулик, з точки зору закону ніколи не були та на даний час не є підозрюваними.

"Кулик визнає в своїх поясненнях, в своїх інтерв'ю та рапортах про те, що "я не зміг в установленому законом порядку вручити особисто тим особам ці підозри з тієї причини, що вони нібито належать до категорії недоторканних, і тому я, минаючи процес перевірки їх перебування і проживання за конкретною адресою, їх викликав, в установленому законом порядку їм не вручав підозри, а направив поштою, як ми направляємо повістки для виклику". Він повинен знати, що є конкретна процедура, порядок вручення підозри, і якщо ти цю процедуру порушив, то відповідно, ці особи не можуть вважатися підозрюваними", - вважає Баганець.

На думку фахівця, дивна поведінка Кулика, нехтування процесуальними нормами, враховуючи політичну доцільність, привели до того, що "справа Курченка" фактично знищена.

"Як півтори тисячі томів можуть бути вивчені, наприклад, навіть 10 новими прокурорами, яких призначать процесуальними керівниками у цій справі? Звичайно, на це підуть місяці, а за цей час пройдуть терміни давності", - зазначив Баганець.

Нагадаємо, 28 березня інформаційне агентство "УНІАН", яким володіє бізнесмен Ігор Коломойський, повідомило, що прокурор у "справі Курченка" Костянтин Кулик висунув підозри Борису Ложкіну, Олексію Філатову, Миколі Злочевському, Валерії Гонтаревій, Костянтину Стеценку.

У Генеральній прокуратурі України спростували цю інформацію, заявивши, що повідомлення про підозру були висунуті з порушенням законодавства. Костянтин Кулик заявив, що підозри були скасовані заступником генпрокурора Євгеном Єніним. В кінці квітня Єнін подав у відставку на знак протесту проти політизації "справи Курченка", яку спробували використовувати для політичних репресій.

А вже цього тижня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що спроба вручити підозри колишньому главі Адміністрації Президента (АП) України Борису Ложкіну, колишньому главі НБУ Валерії Гонтаревій та заступнику глави АП Олексію Філатову є частиною передвиборної кампанії. "Якщо ви хочете мою оцінку подій, які генерував прокурор Кулик, то я оцінюю це виключно як політичні передвиборні заяви, які не мають нічого спільного із юридичною діяльністю", - сказав Юрій Луценко.