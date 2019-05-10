Глобальна асоціація корпоративних університетів нагородила Академію ДТЕК

Academy DTEK стала переможцем конкурсу кращих корпоративних університетів світу – Global CCU Awards 2019 – у номінації "Корпоративна відповідальність". Разом з Academy DTEK переможцями премії в 2019 році стали міжнародні компанії Airbus, Infosys, SAP.

Про це повідомила прес-служба компанії ДТЕК.

В рамках конкурсу Global CCU Awards 2019 Academy DTEK отримала премію за участь у навчанні працівників 27 державних органів і установ, серед яких, зокрема, Національний банк України, Міністерство інфраструктури України, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Київська міська державна адміністрація. Всього в Academy DTEK вже пройшли навчання понад 3,4 тис. співробітників держструктур.

"Наша мета - зробити внесок в нову якість підготовки фахівців, від яких сьогодні залежить успішна реалізація реформ, перезавантаження економіки, підвищення стандартів життя. Стратегія Academy DTEK передбачає подальший розвиток цього напряму", – зазначив Олександр Кучеренко, директор з питань сталого розвитку ДТЕК.

Нагадаємо, заснована компанією ДТЕК Academy DTEK пропонує різні формати навчання, регулярно проводить міжнародні конференції з корпоративного навчання, майстер-класи, круглі столи та закордонні тури для обміну досвідом в галузі енергетики, видобутку, енергозбереження та HR. Global CCU (Глобальна асоціація корпоративних університетів) створена в 2005 році. Вона об'єднує корпоративні університети провідних компаній з більш ніж 50 країн світу.