Знищення Радипередавального центру в Броварах: поліція закрила справу і зняла підозри

Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо захоплення земельної ділянки і знищення Радіопередавального центру в Броварах Київської області.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводилося досудове розслідування справи про захоплення в 2013 році земельної ділянки площею 115 га і знищення стратегічного підприємства - Радіпередавального центру в Броварах, вартістю близько 120 млн гривень.

Затримання підозрюваних у знищенні Радіпередавального центру. Фото: прес-служба прокуратури

Підозри були висунуті юристам і адвокатам Анатолію Гуньку, Тарасу Лавриненку, Ігорю Калиниченку, а також колишньому виконувачу обов'язків Госгеокадастра в Київській області Станіславу Губіну, екс-арбітражному керуючому і директору Радіопередавального центру Сергію Буличову, екс-голові Держспецзв'язку Геннадію Рєзникову і колишньому в.о. керівника Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Костянтину Захаренку.

Правоохоронці підозрювали їх за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великому розмірі у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, скоєному в складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, скоєному в особливо великому розмірі у складі злочинної організації) Кримінального кодексу.

"20.03.2019 прийнято рішення про закриття кримінального провадження щодо вищевказаних підозрюваних ... в зв'язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини в суді і вичерпанням можливості їх отримати", - сказано у відповіді Генпрокуратури.

Будівництво Броварського радіопередавального центру почалося в 1931 году.

Центр складався з 2 веж-антен і 10 малих радіо-експериментальних веж, найвища з них була 260 метров.

Радіоцентр, крім передачі метеозведеннь, забезпечував зв'язок з риболовецькими кораблями в Індійському і Атлантичному океанах.

В 1972-1973 роках на об'єкті побудували ще одну технічну будівлю і змонтували новий потужний передавач "Борей" з антеною .

Потужності радіовишек і передавального центру входили в мобілізаційного плану держави на випадок війни чи надзвичайної сітуаціі.

Передавачі радіоцентру могли здійснювати радіомовлення на довгих хвилях по всій території України.

В 2013 році Радіопередавальний центр був демонтований, а земельні ділянки - продані підприємствами бізнесмена Віктора Поліщука.

Як повідомляли Українськi Новини, в березні 2018 року правоохоронці затримали 7 осіб за підозрою в захопленні земельної ділянки державного підприємства "Радіопередавальний центр" в Київській області.

5 з них були арештовані, ще 2 - відправлені під домашній арест.

Раніше Рада національної безпеки і оборони заявила, що бойовики демонтують обладнання зі стратегічних підприємств військово-промислового комплексу в Луганській Донецькій областях з метою відправки його в Росію