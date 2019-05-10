У КМДА розповіли, коли в столичних школах відбудеться останній дзвоник-2019

У всіх школах Києва останній дзвінок в 2019 році пройде 31 травня. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Змін у графіку в школах цього року не передбачається. Останній навчальний день для школярів буде 31 травня, і після цього вони повернуться до навчання традиційно 1 вересня", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Так, повідомляється, що до 31 травня учні тільки четвертих класів повністю здадуть державну підсумкову атестацію, яка триватиме з 14 по 24 травня.

Наголошується, що випускники дев'ятих класів складатимуть іспити з 4 до 13 червня, а одинадцятих - державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з 21 травня по 13 червня. Документи про освіту випускникам 11-х класів урочисто вручать 26 і 27 червня.

У повідомленні КМДА зазначається, що форму і час проведення свята останнього дзвоника визначають навчальні заклади самостійно.

Як повідомляли Українські Новини, випускники ПТУ та коледжів додатково будуть здавати математику або історію України.

Тим часом, для дев'ятикласників скасували ЗНО: в кінці року вони напишуть підсумкову атестацію.