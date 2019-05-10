Порошенко присвоїв сестрі Софії Ротару звання народної артистки України

Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Народний артист України" сестрі народної артистки України Софії Ротару співачці Ауріці Ротару.\r\nПро це йдеться в указі Президента №188 від 4 травня, передають Українські Новини.\r\nКрім цього, почесні звання народного артиста України присвоєні головного режисера Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (Київ) Дмитру Богомазову, художній керівник Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса Володимиру Кучинському, солістові опери Одеського національного академічного театру опери та балету Віктору Митюшкину і піаністу Володимиру Солянику.\r\nВони нагороджені за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n#аурикаротару #aurikarotaru\r\nДопис, поширений Аурелия Ротару (@rotaru_aurika) 3 Тра 2019 р. о 11:42 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Ротару відмовилася виступати на "Пісні року" і корпоративах в Росії.\r\nДо цього Ротару виступила на "Золотому грамофоні" в Кремлі і отримала нагороду від Захарової.\r\nТакож Ротару виступила на "Російському ярмарку" з товарами на підтримку Путіна.