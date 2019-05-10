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10 травня 2019, пʼятниця, 17:28 24
Шоу-бізнес 2019-05-10T17:30:52+03:00
Українські Новини
Порошенко присвоїв сестрі Софії Ротару звання народної артистки України

Порошенко присвоїв сестрі Софії Ротару звання народної артистки України

Софія та Ауріка Ротару. Фото: instagram.com/rotaru_aurika
Софія та Ауріка Ротару. Фото: instagram.com/rotaru_aurika

Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Народний артист України" сестрі народної артистки України Софії Ротару співачці Ауріці Ротару.

Про це йдеться в указі Президента №188 від 4 травня, передають Українські Новини.

Крім цього, почесні звання народного артиста України присвоєні головного режисера Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (Київ) Дмитру Богомазову, художній керівник Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса Володимиру Кучинському, солістові опери Одеського національного академічного театру опери та балету Віктору Митюшкину і піаністу Володимиру Солянику.

Вони нагороджені за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

 
 
 
 
 
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#аурикаротару #aurikarotaru

Допис, поширений Аурелия Ротару (@rotaru_aurika)

Як повідомляли Українські Новини, Ротару відмовилася виступати на "Пісні року" і корпоративах в Росії.

До цього Ротару виступила на "Золотому грамофоні" в Кремлі і отримала нагороду від Захарової.

Також Ротару виступила на "Російському ярмарку" з товарами на підтримку Путіна.

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