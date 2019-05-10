Томіленка обрали членом виконкому Європейської федерації журналістів

Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) обрала членом виконавчого комітету голову Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Україна увійшла до керівних органів Європейської федерації журналістів. Тільки що Конгрес обрав членів виконкому ЄФЖ на наступні 3 роки, до складу якого обрано і мене - голову Національної спілки журналістів України.

Президентом ЄФЖ повторно обрано Могенса Блієгарда з Данії, віце-президентом стала Марта Барсенілла з Іспанії. До виконкому увійшли також представники Туреччини, Бельгії, Чорногорії, Німеччини, Греції та Італії.

У своїй передвиборчій промові я наголошував на необхідності особливої уваги ЄФЖ до Східної Європи, де є багато жорстких викликів свободі слова. Для України однією з найбільших проблем є високий рівень фізичної агресії та системна безкарність. І для нас важливо, щоб безпека лишалася серед пріоритетів ЄФЖ - а це і фізична безпека, і он-лайн-безпека, і безпека жінок-працівниць медіа", - написав Томіленко.

Також голова НСЖУ підкреслив, що ЄФЖ повинна надати допомогу журналістам-жертвам війни на сході України. Та зазначив, що зокрема, саме міжнародна солідарність допомогла звільнити з полону на Донбасі 8 українських журналістів. А зараз потребують допомоги ЄФЖ 2 журналіста, що ув'язнені на Донбасі - Станіслав Асєєв та Олег Галазюк.

"Моє обрання до Виконкому - це перш за все - солідарність ЄФЖ із українськими журналістами, які щиро боряться за свободу слова, за свої права і за демократію в Україні. Ох.... Неймовірний досвід. Колеги, неймовірно вам дякую!" - резюмував Томіленко.

Довідка

Європейська федерація журналістів (ЄФЖ) є найбільшим журналістським об'єднанням Європи, до її складу входять 70 журналістських асоціацій та спілок з 44 країн (320 000 журналістів). Офіс ЄФЖ розташований у Брюсселі, виконком працює на громадських засадах. Керує офісом і персоналом ЄФЖ генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутьєррес.