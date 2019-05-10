У селищі під Харковом підірвали банкомат

Після того, як в Харкові 8 квітня вночі підірвали і пограбували банкомат, невідомі в ніч на 10 травня підірвали і пограбували банкомат в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nПодія сталася близько 2:00.\r\nБанкомат був розташований біля входу в будівлю колишньої пожежної частини.\r\nПідірваний банкомат.\r\nНа місці події працювала слідчо-оперативна група районної міліції і вибухотехніки.\r\n"Оглядом встановлено, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою, сполученого з підривником типу УЗРГМ. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса", - сказано в повідомленні.\r\n\r\nРечові докази вилучено.\r\nІнформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка).\r\nВхід у будівлю.\r\nПроводяться заходи для встановлення осіб, причетних до кримінального злочину.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Харкові за 10 хвилин підірвали і пограбували два банкомати.\r\n\r\nРаніше також у Харкові невідомі підірвали і пограбували банкомат.\r\n