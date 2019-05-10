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10 травня 2019, пʼятниця, 16:53 23
Події 2019-05-10T18:30:02+03:00
Українські Новини
У селищі під Харковом підірвали банкомат

У селищі під Харковом підірвали банкомат

Після того, як в Харкові 8 квітня вночі підірвали і пограбували банкомат, невідомі в ніч на 10 травня підірвали і пограбували банкомат в селищі Слобожанське Зміївського району Харківської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Подія сталася близько 2:00.

Банкомат був розташований біля входу в будівлю колишньої пожежної частини.

Підірваний банкомат.Підірваний банкомат.

На місці події працювала слідчо-оперативна група районної міліції і вибухотехніки.

"Оглядом встановлено, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою, сполученого з підривником типу УЗРГМ. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса", - сказано в повідомленні.

Речові докази вилучено.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка).

Вхід у будівлю.Вхід у будівлю.

Проводяться заходи для встановлення осіб, причетних до кримінального злочину.

Як повідомляли Українські Новини, у Харкові за 10 хвилин підірвали і пограбували два банкомати.

Раніше також у Харкові невідомі підірвали і пограбували банкомат.

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