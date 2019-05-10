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10 травня 2019, пʼятниця, 16:34 29
Силові структури 2019-05-10T18:45:02+03:00
Українські Новини
Медики викинули хворого без свідомості під будинок сільського голови у селі під Києвом

Медики викинули хворого без свідомості під будинок сільського голови у селі під Києвом

Швидка допомога.
Швидка допомога.

Прокуратура почала розслідувати смерть хворого, викинутого медиками швидкої допомоги на порозі помешкання голови сільради в Київській області.

Про це написав у соціальній мережі Facebook прокурор Київської області Максим Киричук, передають Українські Новини.

"Розпочато розслідування за фактом неналежного виконання медиками професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта", - повідомив він.

Так, Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків унаслідок недбалого і несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Встановлено, що 25 квітня поточного року до Переяслав-Хмельницького відділу Бориспільської місцевої прокуратури надійшла інформація про те, що ще 20 квітня в селі Циблі працівники екстреної медичної допомоги, посилаючись на те, що людина знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, замість лікарні доставили пацієнта без свідомості до будинку сільського голови і, діставши його з медичного автомобіля, поклали на землю біля паркану домоволодіння.

Надалі, того ж дня голова сільради повторно викликав бригаду екстреної медичної допомоги в тому ж складі і зобов'язав їх забрати хворого до районної лікарні.

Через два дні хворий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун заявила, що більшість українців викликають "швидку" не за призначенням.

Також медика "швидкої" судитимуть за ігнорування виклику в Одесі.

Раніше в Києві п'яний чоловік розбив вікно в машині швидкої і ледь не побив лікарів.

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