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10 травня 2019, пʼятниця, 16:21 7
Суспільство 2019-05-10T16:30:05+03:00
Українські Новини
Експерт ООН з питань ЛБГТ Мадригаль-Борлоз представив доповідь про стан меншин в Україні

Експерт ООН з питань ЛБГТ Мадригаль-Борлоз представив доповідь про стан меншин в Україні

Незалежний експерт ООН з питань захисту від насильства і дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності Віктор Мадригаль-Борлоз в прес-центрі "Українських новин" заявив, що позитивні зрушення щодо захисту прав сексуальних меншин в Україні мають бути підкріплені рішучістю політичних лідерів забезпечити право на свободу і рівність.

Мадригаль-Боглоз зазначив, що погляди суспільства досі вражені стигматизацією, а представники держави вважають, що питання орієнтації та ідентичності не слід вивчати або обговорювати, посилаючись на "неготовність суспільства".

"Але це справжні люди, з якими ми стикаємося щодня в нашому житті. ЛГБТ - це наші сини та дочки наші батьки, наші сусіди, вони також наші лікарі і наші юристи, люди, які продають нам речі в супермаркеті. Вони скрізь, але насправді ми не бачимо їхньої ідентичності", - говорив експерт.

Згідно з його доповіддю, представники ЛГБТ вважають, що приховування своєї ідентичності є запорукою виживання.

Так, влада повинна підвищувати рівень обізнаності, розширювати права для забезпечення поваги до прав людей та бути прикладом для суспільства.

Хоча Мадригаль-Борлоз не виявив грубих порушень і масового насильства по відношенню до меншин, він висловив стурбованість тим, що право-радикальні групи вдаються до насильства і заохочують ненависть, в той час як чиновники поширюють шкідливі стереотипи.

"Я відчуваю серйозне занепокоєння з приводу того, що жоден з нападів, скоєних на цих маршах, на цих подіях не було повністю розслідувана і засуджено. Це означає, що винні в цих подіях відчувають повну безкарність", - підкреслює представник ООН.

За словами експерта церкви активно блокують прийняття законодавства, спрямованого на захист прав представників ЛГБТ.

Він виступає за інформаційну кампанію з боку держави, яка б сприяла толерантності замість ненависті й упередження.

Мадригаль-Боглоз представить відповідний звіт Раді з прав людини ООН у червні 2020 року.

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