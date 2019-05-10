Суд виніс вирок у справі про "замах на Філарета"

Суд оштрафував на 850 гривень позаштатного єпископа Української православної церкви (Київського патріархату) Севастіана (Михайла Возняка) за напад на монахиню Варвару в резиденції патріарха Філарета.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nТак, встановлено, що намісник монастиря "Всіх святих Києва" єпископ Севастіан близько 19:30 25 травня 2018 року прибув у приміщення Київської Патріархії Української православної церкви Київського Патріархату, розташованої на вул. Пушкінська, 36 у Києві.\r\nНа суді він пояснив, що прибув в патріархію до Філарета і приніс йому книгу "За лаштунками вівтаря, як далі жити?".\r\nУ коридорі приміщення церкви він зустрівся з черницею Варварою, яка почала на нього кричати і не пускати до Філарета, який трапезував на кухні.\r\nЄпископ на грунті раптово виниклих до неї неприязних відносин, дістав зі своєї сумки перцевий балончик зі сльозогінним газом і розпорошив його в обличчя черниці.\r\nПісля вчинення злочину церковник втік.\r\nМонахиня Варвара отримала хімічний опік першого ступеня кон'юнктиви обох очей.\r\nВ суді Севастян щиросердно розкаявся і приніс вибачення постраждалій.\r\nЄпископ Севастіан. Фото: скріншот з Youtube\r\nСуд взяв до уваги його каяття, а також те, що священик займається суспільно корисною працею, задовільно характеризується за місцем служби і проживання, безпосередньо брав участь в антитерористичній операції на території Донецької області, не перебуває на обліку у лікаря нарколога і психіатра.\r\nЗ урахуванням вищевикладеного у травні поточного року суд вирішив визнати Севастьяна винним за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу і засудив до штрафу 850 гривень.\r\nКрім того, суд стягнув із засудженого процесуальні витрати в розмірі 1 029 гривень.\r\nПерцевий балончик і книгу суд повернув священика.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, УПЦ КП вважає хуліганські дії єпископа Севастьяна замахом на Філарета.\r\nЗа даними прес-служби УПЦ КП, 25 травня 2018 року Севастян разом зі своїм сином ввечері у неприйомні час увійшов у резиденцію Філарета і мав намір потрапити в особисті покої Предстоятеля, який в цей момент вечеряв в трапезній.\r\nПочувши, що хтось пройшов по коридору, з дверей кухні вийшла економка Патріархії черниця Варвара, на яку Севастян напав, направивши їй в обличчя сльозогінний газ з балончика.\r\nПісля цього батько і син зникли з місця злочину.\r\nПри затриманні правоохоронними органами Севастіян визнав свою участь у зазначених подіях, пояснивши свій вчинок прагненням потрапити на прийом до Патріарха, хоча він, як багаторічний клірик київської єпархії, а згодом єпископ Чернігівський і Ніжинський, добре знайомий з розпорядком прийому і знав про те, що у вечірній час без попередньої домовленості він не проводиться.