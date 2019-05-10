Викуп Ахметовим обленерго у росіян посилить енергобезпеку України, – Кушнір

Політолог Світлана Кушнір заявила, що придбання компаній ДТЕК двох обленерго - "Київобленерго" та "Одесаобленерго" - у російської групи VS Energy позитивно впливає на энегобезопасность і незалежність України.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Коли ми говоримо про національну безпеку, то чому ж багато наші громадяни думають, що це лише контроль над кордоном або сильна армія. Насправді енергетична безпека - це надважлива складова взагалі всього сегмента безпеки країни", - сказала експерт.

За її словами, власником 10 українських обленерго є компанія з російськими власниками: "VS Energy зареєстрована в Нідерландах, ніби є міжнародною компанією. 10 областей, 10 обленерго в активі цієї компанії. Але бенефіціарами та власниками цієї компанії є росіяни: Гінер, Воєводін та Олександр Бабаков. Олександр Бабаков - це колишній віце-спікер Державної Думи Російської Федерації".

Світлана Кушнір також зазначила, що в Україні обленерго належать різним власникам, відповідно, ніякої монополії немає. "Вони (обленерго) розподілені між бізнесменами. Наприклад, у того ж Григоришина в контрольному пакеті акції 8 обленерго. У того ж Коломойського - 6, здається. А після покупки, якщо не помиляюся, ДТЕК "Київобленерго" та "Одесаобленерго" в активі цієї компанії буде 5 обленерго. Не забуваємо, що у Бабакова і компанії залишається ще контрольний пакет акцій 8 обленерго. Тому говорити про те, що ДТЕК стає таким монополістом на енергетичному ринку, неправильно. Навпаки, я думаю, що це питання політизується", - уточнила вона.

Раніше голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв заявив, що компанія ДТЕК придбала лише частину активів, яка пов'язана з діяльністю системи розподілу електроенергії, та монополізації ринку не відбувається.

Нагадаємо, АМКУ на засіданні 25 квітня надав дозвіл компанії ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго" та 16,77% АТ "Одесаобленерго".

Законом України "Про ринок електроенергії" операторам системи розподілу електроенергії (СРЕ), якими є ПрАТ "Київобленерго" та АТ "Одесаобленерго", заборонено здійснювати діяльність з постачання електричної енергії.