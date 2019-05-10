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10 травня 2019, пʼятниця, 14:30 215
Президент 2019-05-10T15:30:02+03:00
Українські Новини
Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробіт

Поршенко роздав держнагороди своєму секретарю, прес-секретарю, райтеру, начальнику резиденції і ще 9 співробітникам АПУ

Адміністрація президента
Адміністрація президента

Президент Петро Порошенко нагородив міністра культури Євгена Нищука орденом Ярослава Мудрого V ступеня та першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва – орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Про це йдеться в указі Президента №188 від 4 травня, передають Українські Новини.

Згідно з указом, Порошенко також нагородив орденом Ярослава Мудрого V ступеня керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Юрія Онищенка, орденом "За заслуги" І ступеня першого заступника керуючого справами апарату Верховної Ради Миколу Гамана, орденом "За заслуги" ІІ ступеня - заступника глави Адміністрації Президента Костянтина Єлісєєва.

Також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня глава держави нагородив свого радника Руслана Демченка, свого позаштатного радника спікера його виборчого штабу Олега Медведєва, свого прес-секретаря Святослава Цеголко, заступника керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента Ігоря Луріна, керівника Головного департаменту Адміністрації Ярослава Мельника, а також голову Донецької обласної державної адміністрації Олександра Куця та голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Терещука.

Президент також нагородив орденом Данила Галицького завідувача відділу головного департаменту Адміністрації Миколи Антипова та завідувача відділу Адміністрації Богдана Тируся.

Крім цього, Порошенко присвоїв звання "Заслужений лісівник України" директорові державної організації "Резиденція "Залісся" Василю Грицику, "Заслужений економіст України" – заступнику керівника головного департаменту Адміністрації Президента Олені Анікєєвій, заступнику керівника головного департаменту Адміністрації Президента Світлані Ліпінській та "Заслужений працівник соціальної сфери України" – головному консультанту приймальні Президента Адміністрації Президента Ірині Божко.

Всі вони нагороджені за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Нагадаємо, Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого V ступеня Олександра Турчинова.

Також Порошенко нагородив орденами Ярослава Мудрого 2 митрополитів УПЦ .

 

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