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12 травня 2019, неділя, 07:14 9
Життя 2019-05-12T07:14:02+03:00
Українські Новини
В Інтернеті показали, як можна носити пістолет у бюстгальтері

В Інтернеті показали, як можна носити пістолет у бюстгальтері

Небезпечний бюстгалтер. Фото: nas.org.ua
Небезпечний бюстгалтер. Фото: nas.org.ua

У мережі Інтернет з'явився навчальний відеоролик, що стосується особистого носіння вогнепальної зброї в жіночому бюстгальтері.

Про це повідомило інтернет-видання "Мир увлечений: Охота & Оружие", посилаючись на веб-сайт Національної асоціації стрільців.

"Бюстгальтер 42-річної Лоли з американського штату Флорида, яка працює фармацевтом, часто містить ... пістолет. Якщо більш конкретно, то Smith&Wesson M&P Shield 9 мм. Менше 2,5 см завтовшки, по 449 доларів - матовий чорний напівавтоматичний пістолет з магазином на 8 патронів (+ 9-й в стовбурі)", - йдеться в описі до відео.

При цьому зазначається, що велика частка власників зброї в США - жінки, які озброюються для самооборони. І це змушує виробників думати, як цю зброю носитимуть її власниці.

"У будь-який день у бюстгальтері жінки, крім її грудей, можна знайти нескінченну кількість предметів. Це може бути кредитна карта, якісь складені гроші або губна помада, якщо їй хочеться. Через нескінченну боротьбу між жіночим одягом і функціональними кишенями, бюстгальтер з роками став сховищем для дрібних, важливих речей, які жінки завжди хочуть мати з собою. А ось Лола носить з собою всюди свою зброю, будь то в ліфчику або в кобурі на талії", - говориться в описі.

Благо, як вказують автори повідомлення, в її рідному штаті Флорида, носіння дозволено практично скрізь, окрім приміщень судів, шкіл, урядових будівель, аеропортів, центрів кар'єри та поштових офісів.

Більшу частину свого життя Лола вірила, що "зброя - це те, що ви бачили по телевізору, і завжди це були погані хлопці". Але 3 роки тому її чоловік Хенк зацікавився, як використовувати зброю для самооборони, і закликав свою дружину (і двох синів-підлітків) зробити те ж саме. В результаті сьогодні Лола ніколи не полишає свій будинок без її Smith&Wesson. "Одна зброя не врятує твоє життя", - каже вона. "Але, зрештою, цей пістолет дає вам можливість урівняти шанси у протистоянні з ким би то не було".

Нагадаємо, що в Україні громадяни не можуть купувати та носити пістолети, за винятком травматичних, які доступні лише для певних категорій.

Раніше повідомлялося, що у Флориді вчителям дозволили носити зброю до школи.

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