Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу

Під час півторагодинного виступу Президента Філіппін Родріго Дутерте на його плече заліз величезний тарган.\r\nВідповідне відео опублікував у своєму мікроблозі-Twitter журналіст Нестор Корралес.\r\nДутерте виступав перед сенатом, коли стався інцидент.\r\nНа відео помітно, що спочатку голова держави навіть не помітив гігантського таргана, який ліз у бік його голови. Помітивши ж, Дутерте перервав виступ і скинув його, випередивши помічницю, яка намагалася зробити це стосом паперів.\r\n"Це ліберал! Це точно", - пожартував Дутерте, маючи на увазі представників оппозицинной Ліберальної партії.\r\nПісля цього президент Філіппін продовжив промову.\r\n\r\nWATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com\/iW13KCQ5wc\r\n— Nestor A. Corrales (@NCorralesINQ) 8 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Філіппін зізнався, що будучи підлітком зарізав людину.\r\nТакож у київському ТРЦ піднос на фудкорті був обліплений напівживими тарганами. Раніше вчені виявили в бурштині отруйних тарганів, які жили при динозаврах.