Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу

Відповідне відео опублікував у своєму мікроблозі-Twitter журналіст Нестор Корралес.

Дутерте виступав перед сенатом, коли стався інцидент.

На відео помітно, що спочатку голова держави навіть не помітив гігантського таргана, який ліз у бік його голови. Помітивши ж, Дутерте перервав виступ і скинув його, випередивши помічницю, яка намагалася зробити це стосом паперів.

"Це ліберал! Це точно", - пожартував Дутерте, маючи на увазі представників оппозицинной Ліберальної партії.

Після цього президент Філіппін продовжив промову.

WATCH: A cockroach crawls on #PresidentDuterte's shirt while delivering his speech during a campaign rally in Bohol. @inquirerdotnet pic.twitter.com/iW13KCQ5wc