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Життя 2019-05-10T14:02:48+03:00
Українські Новини
Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу

Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу

Під час півторагодинного виступу Президента Філіппін Родріго Дутерте на його плече заліз величезний тарган.

Відповідне відео опублікував у своєму мікроблозі-Twitter журналіст Нестор Корралес.

Дутерте виступав перед сенатом, коли стався інцидент.

На відео помітно, що спочатку голова держави навіть не помітив гігантського таргана, який ліз у бік його голови. Помітивши ж, Дутерте перервав виступ і скинув його, випередивши помічницю, яка намагалася зробити це стосом паперів.

"Це ліберал! Це точно", - пожартував Дутерте, маючи на увазі представників оппозицинной Ліберальної партії.

Після цього президент Філіппін продовжив промову.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Філіппін зізнався, що будучи підлітком зарізав людину.

Також у київському ТРЦ піднос на фудкорті був обліплений напівживими тарганами. Раніше вчені виявили в бурштині отруйних тарганів, які жили при динозаврах.

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