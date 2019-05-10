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10 травня 2019, пʼятниця, 13:32 161
Верховна Рада і партії 2019-05-10T14:30:02+03:00
Українські Новини
Перейменованим українськими вулицями необхідно повернути назви на честь героїв Великої Вітчизняної війни, – Но

Перейменованим українськими вулицями необхідно повернути назви на честь героїв Великої Вітчизняної війни, – Новинський

Вадим Новинський. Фото: opposition.org.ua
Вадим Новинський. Фото: opposition.org.ua

9 травня голова фракції "Опозиційний блок" (ОБ) у Верховній Раді України Вадим Новинський на панахиді за загиблими воїнами, які визволили рідну землю від фашизму, сказав, що всім перейменованим вулицям міст і сіл необхідно повернути назви на честь героїв Великої Вітчизняної війни.

Про це йдеться на офіційній сторінці фракції ОБ у соціальній мережі Facebook.

"Ми будемо вимагати повернення перейменованим вулицями міст і сіл імен героїв Великої Вітчизняної війни та відновлення зруйнованих пам'ятників", - сказав Новинський.

Панахиду очолив предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Блаженніший Митрополит Онуфрій. Схожі марші пройшли мінімум в 14 областях України. У них взяли участь сотні тисяч чоловік, несучи портрети своїх рідних – учасників Другої світової війни.

Нагадаємо, що вчора, 9 травня політична сила "Опозиційний блок - партія миру і розвитку" Новинського стала провідним організатором заходів, присвячених святкуванню Дня Перемоги практично по всій країні. Так в Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні, Одесі та інших містах у Маршах Перемоги, організованих політичною силою, взяли участь десятки тисяч людей.

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