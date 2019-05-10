"Опозиційний блок" заявив, що провів урочисті акції до Дня перемоги всією Україною

9 травня всією країною за ініціативи депутатів "Опозиційного блоку" пройшли урочисті заходи святкування Дня Перемоги.

Про це повідомляється на офіційній ФБ-сторінці фракції ОБ.

9 травня під час урочистого покладання квітів до Вічного Вогню та Могили Невідомого солдата Голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський зазначив, що ми повинні святкувати День Великої Перемоги, а не туги. "Ми – переможці і завжди будемо перемагати, тому що у нас ген переможців. Я хотів би побажати всім українцям, в першу чергу, миру на південному сході, і щоб створений владою за останні 5 років поділ припинився".

Разом з однодумцями, ветеранами та кількома тисячами киян лідер опозиції Вадим Новинський пройшов Маршем пам'яті з фотографіями рідних і близьких солдатів-захисників, які служили в Радянській Армії. "Я пройшов сьогодні з портером свого дідуся – Олейникова Сергія Юхимовича, який загинув у 1941 році на Ленінградському фронті. Ця акція потрібна для того, щоб наші діти знали і пам'ятали про нашу героїчну історію", - підкреслив значення для всіх поколінь цього дня Вадим Новинський.

Політик зауважив, що незважаючи на те, що протягом п'яти років святкуванню щорічно намагаються перешкодити, це не впливає на почуття гордості і радості в серцях людей.

З привітаннями на урочистих заходах виступив заступник голови фракції "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул: "Я звертаюся до всіх, чиї діди і прадіди перемогли фашистів, а не служили їм. 9 Травня – День Перемоги! Велике свято для нас. І як наші солдати разом воювали і потім йшли на парад, так і ми 9 Травня 2019 пройдемо в їх честь Маршем Миру і покладемо квіти до меморіалів справжніх героїв"

9 травня за ініціативою "Опозиційного блоку" такі ж акції пройшли по всій Україні, і в Дніпропетровську, Харкові, Миколаєві, Одесі та інших обласних і районних центрах країни.

В Одесі Команда "Опозиційного блоку" Одеської області разом з ветеранами та одеситами поклала квіти до монумента Невідомому матросу та Вічного вогню біля пам'ятника Невідомому матросу та пам'ятних плит Алеї Слави. Від алеї Слави в Парку Шевченка до Вічного вогню відбувся Марш в пам'ять про подвиги радянських солдат, який зібрав сотні одеситів і жителів області.

П'ять тисяч учасників зібрав організований "Опозиційним блоком" Марш Перемоги в Херсоні. Учасники акції зібралися на площі перед театром. Звучали радянські пісні та пісні воєнних років. Люди йшли з кульками та прапорами із символікою Оппоблока. Вітаючи херсонців зі святом Перемоги, голова Опозиційного блоку Херсонщини Василь Федін привітав всіх городян з цим великим святом. "Низький уклін і сердечна вдячність нашим ветеранам! Ви прожили дуже нелегке життя, принесли нам Перемогу і мир, вашими руками була відновлена промисловість після війни, будувалися заводи і фабрики в нашому рідному Херсоні. В наших серцях вічний вогонь пам'яті про подвиг переможців не згасне ніколи!".