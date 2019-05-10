Порошенко нагородив Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Президент Петро Порошенко нагородив Євгена Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Про це йдеться в указі Президента "Про відзначення державними нагородами України" №188.

Зазначається, нагороду вручено за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Цим же орденом Порошенко нагородив ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександра Безлюдного, ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Юрія Вороненка, директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Станіслава Довгого, керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Юрія Оніщенка, голову правління акціонерного товариства "Житомирський маслозавод" Петра Рудя та голову правління – генерального директора акціонерного товариства "Дніпропетровський стрілочний завод" Сергія Тараненка.

Нагадаємо, Петро Порошенко нагородив 2 митрополитів УПЦ орденами Ярослава Мудрого.

Раніше орденом Ярослава Мудрого V ступеня Порошенко нагородив Олександра Турчинова.