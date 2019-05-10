підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.1 29.8
˟
ONLINE
10.05.19 13:00 Пресс-конференция независимого эксперта ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности Виктора Мадригаль-Борлоза

10 травня 2019, пʼятниця, 13:23 20
Президент 2019-05-10T14:30:02+03:00
Українські Новини
Порошенко нагородив Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Порошенко нагородив Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

Євген Нищук
Євген Нищук

Президент Петро Порошенко нагородив Євгена Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Про це йдеться в указі Президента "Про відзначення державними нагородами України" №188.

Зазначається, нагороду вручено за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Цим же орденом Порошенко нагородив ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександра Безлюдного, ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Юрія Вороненка, директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України Станіслава Довгого,  керівника Головного департаменту Адміністрації Президента Юрія Оніщенка, голову правління акціонерного товариства "Житомирський маслозавод" Петра Рудя та голову правління – генерального директора акціонерного товариства "Дніпропетровський стрілочний завод" Сергія Тараненка.

Нагадаємо, Петро Порошенко нагородив 2 митрополитів УПЦ орденами Ярослава Мудрого.

Раніше орденом Ярослава Мудрого V ступеня Порошенко нагородив Олександра Турчинова.

Більше новин про: орден Ярослава мудрого Євген Нищук Петро Порошенко

Архів
Новини
У суботу по всій Україні короткочасний дощ 14:21
У квітні ціни на свинину в живій вазі зросли на 26% 14:20
Порошенка чекають у Брюсселі наступного тижня 13:52
Величезний тарган заліз на плече президента Філіппін під час виступу 13:50
Фріз досі не отримує зарплату міністра 13:46 Документ
більше новин
Найнижчий податок в Україні для підприємців 1-ї та 2-ї груп – 1% встановили у Млинівській ОТГ Рівненської області 16:44
На Львівщині школяр повідомив про мінування школи в день контрольної і знищив телефон 16:37
У Сумах затриманий викрадач, який вимагав гроші у власника місцевої мережі магазинів, - ЗМІ 15:40
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Зеленський на могилі діда, який воював у Другій світовій. Фото: Facebook Володимира Зеленського
У ЗМІ розповіли, за які подвиги у Другій світовій війні отримав нагороди дідусь Зеленського 13:53
більше новин
Володимир Зеленський з Іваном Залужним та Зеленчук-Потяк. Фото: Володимир Зеленський / Facebook
Зеленський сфотографувався з ветераном Червоної армії і зв'язковою УПА 17:34
Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори зі своєю командою, - ЗМІ 17:00
Петро Порошенко. Фото: АП
Порошенко поклав квіти до могили Невідомого солдата 12:50
Синоптик розповіла, коли припиняться дощі 20:50
Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння 22:06
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok